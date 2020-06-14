اليوم السابع
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احياء الذكرى الثالثة لحريق برج جرينفيل.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 03:00 م
احياء الذكرى الثالثة لحريق برج جرينفيل.. صور احياء الذكرى الثالثة لحريق برج جرينفيل
وكالات

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نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، صورا لإحياء الذكرى الثالثة لحريق برج جرينفيل في العاصمة البريطانية لندن، والذى أودى بحياة 72 شخصا.

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وكان السير مارتن مور بيك رئيس التحقيق في حريق برج جرينفيل قال، عندما اندلعت النيران في أنحاء المبنى في الساعات الأولى من يوم 14 يونيو2017، تمسك قادة الإطفاء باستراتيجية معيبة تقوم على أن يبقى السكان في أماكنهم، ما تسبب في إزهاق الأرواح، حيث كان من الممكن إنقاذ المزيد من الأشخاص لو أن رجال الإطفاء طلبوا من السكان الفرار عندما كان الخروج من المبنى لا يزال ممكنا.

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يذكر أن حريق برج جرينفيل في شمال كينزينجتون غربي العاصمة لندن أودى بحياة 72 شخصا من جنسيات مختلفة، وكشفت تقارير لاحقة عن أن نظام تكسية الجدران الخارجية المستخدم في البرج لم يستوف معايير السلامة البريطانية.

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