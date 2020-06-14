إنفوجراف.. الحكومة تستعرض إنجازات قطاع النقل خلال 6 سنوات

شهد قطاع النقل المصرى تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، الأمر الذى تجسد فى العديد من الإنجازات التى تم تحقيقها بتنفيذ مشروعات عملاقة فى مجال الطرق والكبارى، على رأسها المشروع القومى للطرق والكبارى، وكذلك مشروعات تطوير السكك الحديدية.

وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف يلقى الضوء على أهم إنجازات قطاع النقل خلال 6 سنوات.

وفيما يتعلق بإنجازات القطاع فى مجال الطرق والكبارى، فقد جاء فى الإنفوجراف، أنه تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بإجمالى أطوال 7000 كيلومتر بتكلفة 175 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالى الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر، وكذلك جارى تنفيذ 1300 كيلو متر بالمرحلة الثالثة، ومن المخطط تنفيذ 1200 كيلو متر فور الانتهاء من المرحلة الثالثة، لتصبح إجمالى أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية المستهدف الوصول إليها 30,5 ألف كيلومتر، بعد أن كانت 23,5 ألف كيلومتر فى يونيو 2014.

ورصد الإنفوجراف، أنه تم الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه، هذا بجانب التخطيط لإنشاء 21 محور/كوبرى على النيل بتكلفة 30 مليار جنيه، منها 7 محاور تم الانتهاء من تنفيذها، وكذلك جارى تنفيذ 8 محاور أخرى، ومن المخطط البدء فى إنشاء 6 محاور، ليصل إجمالى المستهدف الوصول إليه إلى 59 محور/كوبرى على النيل بدلًا من 38 محور/كوبرى قبل يونيو 2014، كما تم إنشاء 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه.

أما بشأن إنجازات القطاع فى مجال السكك الحديدية، أوضح الإنفوجراف، أنه تنفيذ مشروعات لتطوير السكك الحديدية بتكلفة 40 مليار جنيه، فضلًا عن إنه جارى تنفيذ مشروعات بتكلفة 86 مليار جنيه، ومن المخطط البدء فى تنفيذ مشروعات لتطوير السكك الحديدية بتكلفة 55 مليار جنيه، كما وصلت تكلفة مشروعات تطوير نظم الإشارات الجارى تنفيذها على خطوط شبكة السكك الحديدية 9.4 مليار جنيه بإجمالى أطوال 971 كيلومتر، كما تتضمن خطة الوزارة توريد عدد 260 جرارًا جديدًا، بالإضافة لإعادة تأهيل وتطوير وعمرة لـ 172 جرارًا، بتكلفة 1.1 مليار دولار، و290 مليون يورو.

وأبرز الإنفوجراف، أن تكلفة توريد وتشغيل 212 عربة مكيفة جديدة بلغت 2.1 مليار جنيه، كما بلغت قيمة التعاقد على توريد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة أكثر من مليار يورو، وكذلك بلغت تكلفة إنهاء الأعمال المدنية لعدد 693 مزلقانًا، وتطوير 435 مزلقانًا منها 1.2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تطوير وتحسين وصيانة 167 محطة سكة حديد بتكلفة 700 مليون جنيه، فى حين زادت إيرادات التذاكر نتيجة تحصيل الغرامات المطبقة على المخالفين من 32 إلى 40 مليون جنيه شهريًا، الأمر الذى مكن هيئة السكة الحديد من شراء 10 جرارات جديدة، وعمرة 41 جرارًا لأول مرة من مواردها.

وفى مجال مترو الأنفاق، رصد الإنفوجراف، أن تكلفة المشروعات المنفذة بمترو الأنفاق بلغت 33.1 مليار جنيه، وكذلك بلغت تكلفة المشروعات الجارى تنفيذها بمترو الأنفاق 200 مليار جنيه، كما بلغت التكلفة التقديرية لمشروعات من المخطط البدء فى تنفيذها بمترو الأنفاق 300 مليار جنيه، فى حين تم الانتهاء من 4 محطات وافتتاحها للركاب بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وهى محطات (هارون – الألف مسكن – نادى الشمس – هليوبوليس)، وجارى استكمال العمل فى باقى المرحلة بعدد 6 محطات هم (النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب – عدلى منصور).

وجاء فى الإنفوجراف، أن تكلفة المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو بلغت 940 مليون يورو، و9.5 مليار جنيه، والتى جارى تنفيذها بطول 17.7 كيلو متر، (العتبة – الكيت كات –إمبابة – جامعة القاهرة)، كما بلغت تكلفة مشروع القطار الكهربائى (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) 1.2 مليار دولار، و7 مليار جنيه، حيث يجرى تنفيذه بطول 70 كيلو متر، وكذلك جارى تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلو متر، ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلو متر، بتكلفة 2.7 مليار يورو.

ورصد الإنفوجراف، أن قيمة التعاقد على تصنيع وتوريد 32 قطارًا مكيفًا للخط الثالث بلغت 7 مليار جنيه، وكذلك بلغت قيمة التعاقد على شراء 6 قطارات جديدة و2 جرار للخط الثانى للمترو 2.2 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة إنشاء ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة 976.6 مليون جنيه، وذلك على مساحة حوالى 15 فدانًا، لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (20 قطارًا)، هذا وقد بلغت تكلفة ازدواج السكة بين محطتى المرج والمرج الجديدة بطول 1.4 كيلو متر نحو 444.2 مليون جنيه، أما تكلفة توريد وتركيب 1071 بوابة على الخطين الأول والثانى للمترو فقد بلغت 406 مليون جنيه، وأخيرًا بلغت تكلفة تطوير نظم المراقبة والتأمين، وتركيب 46 سلمًا متحركًا، و28 مصعدًا كهربائيًا بمحطات المترو نحو 105 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بإنجازات القطاع بمجال الموانئ البرية والجافة، أبرز الإنفوجراف، أنه جارى تنفيذ أول ميناء جاف فى مصر بمدينة 6 أكتوبر بإجمالى مساحة 100 فدان، كما بلغت تكلفة إنشاء مينائى قسطل البرى شرق النيل وأرقين البرى غرب النيل 172 مليون جنيه، وذلك بمساحة 175 ألف كيلو متر، وكذلك بلغت تكلفة تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البرى 40 مليون جنيه، فضلًا عن أن تكلفة تنفيذ مشروع التطوير الشامل لميناء السلوم البرى، بلغت 1.7 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هذا وقد بلغت تكلفة توصيل المرافق بالأراضى المخصصة للموانئ الجافة المخطط إنشاؤها (8 موانئ جافة) 1.1 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وبشأن مجال النقل البحرى، أوضح الإنفوجراف، أنه تم تنفيذ مشروعات بميناء دمياط بتكلفة 2 مليار جنيه، وكذلك جارى تنفيذ مشروعات أخرى بالميناء بتكلفة 2.9 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة المشروعات التى تم تنفيذها بميناء الإسكندرية 1.8 مليار جنيه، وجارى تنفيذ مشروعات أخرى بالميناء بتكلفة 9.4 مليار جنيه، أما على صعيد موانئ البحر الأحمر، فقد بلغت تكلفة المشروعات التى تم تنفيذها بالموانئ 1.5 مليار جنيه، وجارى تنفيذ مشروعات أخرى بتكلفة 531 مليون جنيه.

أما فيما يتعلق بمجال النقل النهرى، جاء فى الإنفوجراف، أنه تم تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل لتتبع مسير الوحدات النهرية بتكلفة 9 ملايين يورو، مع الاستمرار فى أعمال إزالة الاختناقات بالمجارى الملاحية بنهر النيل وتأمينها بالمساعدات الملاحية.