إعادة عائلة سورية علقت فى البوسنة لأولادهم المعاقين بالإمارات .. فيديو

بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أجلت دولة الإمارات زوجاً وزوجة سوريَّين من البوسنة، بعد أن حال توقف حركة الطيران في عودتهما لأبنائهما فى الإمارات.
وذكرت صحيفة الرؤية فى تقرير مصور، أن الزوجين، كان قد سافرا إلى البوسنة في مهمة عمل خلال شهر مارس الماضي لمدة 10 أيام، وتركا ابنتيهما، وهما من أصحاب الهمم، مع جدتهما فى الإمارات، لكن تفشى فيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19» أوقف رحلات الطيران، ما منعهما من العودة.
بتوجيهات #محمد_بن_زايد.. إجلاء عائلة سورية من البوسنة علقت بعد إغلاق مطارات العالم.#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/NzmhNZNqMA— صحيفة الرؤية (@Alroeya) June 14, 2020
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