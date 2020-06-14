اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 05:57 م
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إزالة 28 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بأسوان.. صور

الأحد، 14 يونيو 2020 04:57 م
إزالة 28 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بأسوان.. صور جانب من الإزالة
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن الحملات المكبرة لإزالة التعديات أسفرت اليوم عن تنفيذ 28 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية أملاك خاصة بإجمالى مساحات وصلت إلى فدان و13 قيراط و 7 أسهم.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن حملات الإزالة المختلفة نجحت حتى الآن فى إزالة 556 حالة تعدى تمت فى فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضى وحتى الآن منها 476 حالة تعدى على أراضى البناء بمساحة 381 ألف و 71 م2 ، بجانب 80 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة تقريبية 206 فدان.

وأضاف اللواء عطية، أنه بالتوازى مع ذلك تم إزالة تعديات تمت قبل بداية فترة الحظر والتى صلت إلى إزالة 103 حالة تعدى على أراضى بناء بمساحة 61 ألف و 179 م2 ، فى حين تم إزالة 183 حالة تعدى على أراضى زراعية أملاك خاصة بمساحة 26 فدان و14 قيراط و10 أسهم ، كما شدد محافظ أسوان على ضرورة التعامل الحازم مع المتعدين وتحويلهم للنيابة العسكرية لإتخاذ كافة العقوبات والإجراءات القانونية ضدهم .

يأتى ذلك إستمراراً للحملات المكبرة التى تشنها المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية لإزالة مختلف التعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء البناء  أو الزراعية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإستعادة حق الشعب والدولة فى أراضيها وفرض سيادة القانون.

 

 

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