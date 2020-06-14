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إدراج جامعة حلوان لأول مرة فى تصنيف CWUR العالمى لعام 2020- 2021

الأحد، 14 يونيو 2020 09:20 ص
إدراج جامعة حلوان لأول مرة فى تصنيف CWUR العالمى لعام 2020- 2021 د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت وحدة التصنيف الدولى بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتور محمد القصاص، عن إدراج جامعة حلوان لأول مرة فى تصنيف ( CWUR) العالمى World University Rankings لعام 2020- 2021، وذلك في إطار سعي جامعة حلوان  لتكون بين مصاف الجامعات العالمية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.
 
وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة  تعد أحد الجامعات المميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي لما تحتويه من قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، مؤكدا على أن الجامعة  تمتلك الإمكانيات وتتميز بتخصصاتها الفريدة، حيث تسعى الجامعة دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية.
 
وأشار الدكتور ماجد نجم فى بيان صادر عن الجامعة، إلى أن إدارة الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية، لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي، والذي يعد معيارا قويا في تصنيف الجامعات.
 
وأوضح الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولى بالجامعة، أنه تم إدراج جامعة حلوان لأول مرة في تصنيف CWUR بين 18 جامعة مصرية، وهو  ما يعد قفزة قوية للجامعات المصرية بعد إدراجهم فى التصنيف، ضمن أفضل 2000 جامعة حول العالم من بين 200ألف جامعة على قاعدة بيانات التصنيف، كما احتلت جامعة حلوان المركز الـ11على مستوى الجامعات المصرية.
 
ويعتمد هذا التصنيف على 4 مؤشرات اساسية، حيث يمثل جودة التعليم  25%، وجودة كفاءة الخريجين 25%، وكفاءة ومستوى أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة 10%، وكفاءة البحوث وجودة البحوث الصادرة من الجامعة 40% وتشمل بدورها عدة عوامل منها (عدد الأبحاث الصادرة - جودة الأبحاث - نشر الأبحاث فى دوريات عالمية معترف بها- تأثير الأبحاث واستخدامها فى ابحاث اخرى).
 
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