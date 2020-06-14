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إحالة عاطلين للجنح بتهمة تكوين عصابة لسرقة الدراجات البخارية فى عين شمس

الأحد، 14 يونيو 2020 08:00 م
إحالة عاطلين للجنح بتهمة تكوين عصابة لسرقة الدراجات البخارية فى عين شمس محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نياية شرق القاهرة، إحالة عاطلان لمحكمة الجنح، لمحاكمتهما بتهمة تكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة المواطنين، حيث اتخذا من دائرة قسم عين شمس، مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبطهما عقب قيامهما بسرقة دراجة بخارية.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، تم ضبط عاطلين حيال قيامهم بسرقة دراجة بخارية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما فرد خرطوش، 5 طلقات من ذات العيار، وسلاح ناري وسلاح أبيض مطواة. وبمواجهتهما اعترفا بسرقة دراجة بخارية من صاحبها بالإكراه، وأن الأسلحة النارية والبيضاء التي بحوزتهما للدفاع عن النفس أثناء سرقتهما للدراجات البخارى.

 

تم استدعاء" مالك الدارجة البخارية المستولي عليها، وتعرف على الدراجة خاصته، واتهمهما بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددةـ كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.


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