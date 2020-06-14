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أمين صندوق مستثمرى أكتوبر: 300 ألف جنيه سعر طن مستلزمات إنتاج الكمامات

الأحد، 14 يونيو 2020 12:19 م
أمين صندوق مستثمرى أكتوبر: 300 ألف جنيه سعر طن مستلزمات إنتاج الكمامات كمامات
كتب: مدحت عادل

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حققت أسعار مستلزمات إنتاج المستلزمات الطبية من الكمامات قفزة كبيرة مؤخرا، مدفوعة بزيادة الطلب غير المسبوق من جانب المصانع على الإنتاج، لتوفير احتياجات السوق المحلية من الكمامات، لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19" كورونا المستجد.

وقال عمر الصعيدي، أمين صندوق جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن سعر الطن من مستلزمات الإنتاج ارتفع إلى 300 ألف جنيه للطن، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد المصانع العاملة فى صناعة الكمامات لعب دورا فى ارتفاع أسعار المواد الخام لصناعة الكمامات مؤخرا، حيث أصبحت الكميات المنتجة توزع على عدد أكبر من المصانع، وبالتالى ارتفاع الطلب على المواد الخام بشكل أكبر على الكميات المتوفرة من المواد الخام.

وسبق لوزارة التجارة والصناعة واتخذت قرارا بمنع تصدير الكمامات نظرا لاحتياج السوق المحلية إليها، ولكن هذا القرار لم يشمل مستلزمات الإنتاج أسوة بالدول التى اتخذت هذا القرار لنفس الغرض.

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية "أقنعة الوجه "كمامات" ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.

واستهدف القرارين توفير احتياجات المواطن المصرى من هذه المنتجات، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب أمين صندوق مستثمري 6 أكتوبر، وزارة التجارة والصناعة، بسرعة إصدار قرار بوقف تصدير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالكمامات لفترة قصيرة لحين استقرار أسعار المواد الخام لتلبية احتياجات السوق المحلية وخفض أسعار الكمامات فى السوق.

ويرى الصعيدي، أن صدور قرار الضوابط الخاصة بحركة المواطنين بالمصالح الحكومية والمواصلات العامة والذى يفرض غرامات على المواطنين المخالفين، أعقبه ارتفاع تدريجي في أسعار المواد الخام وحتى الآن، حيث قفزت الأسعار من 18 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه للطن، وهو ما يهدد بارتفاع بأسعار المنتج النهائي.


مسثمري اكتوبر

كمامات

مصانع اكتوبر

اخبار الاقتصاد

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