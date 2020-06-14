أمير الكويت يدعو رئيس العراق لزيارة البلاد..وبرهم صالح يرحب

إيمان حنا

شكلت العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق وسبل تعزيزها في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية، والتعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، محور المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد الناصر مع كبار المسئولين العراقيين، خلال زيارته الرسمية إلى بغداد اليوم، مبعوثًا لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد كما سلمه رسالة خطية من الأمير.

وقد أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" تفاصيل المحادثات التى دارت خلال لقاء رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح في قصر رئاسة الجمهورية، حيث نقل الشيخ أحمد الناصر، ناقلا تحيات الأمير وولى عهده الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وحكومة وشعب الكويت وتمنياتهم له بدوام التوفيق والسداد، في ما يقوم به من جهود حثيثة ودؤوبة لاستعادة الأمن والاستقرار لجمهورية العراق، وحفظ أمن وأمان شعبه، وأصدق أمنياتهم للعراق وشعبه، بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الرئيس صالح وزير الخارجية، خالص تحياته إلى الأمير وولي العهد و رئيس مجلس الوزراء، وعميق تقديره للمواقف الأخوية لدولة الكويت ودعمها لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معرباً عن أطيب تمنياته بتقدم وازدهار الكويت ورخاء شعبها.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، نشرته وكالة الأنباء العراقية، بأن صالح أكد حرص العراق على إقامة علاقات متينة مع الكويت، انطلاقًا من الأواصر الأخوية والوشائج التاريخية التي تربط الشعبين، مشيرًا إلى أن المراحل المتقدمة التي قطعها البلدان في التعاون والعمل المشترك تدعو إلى التفاؤل.

وشدد على أهمية الانفتاح الاقتصادي بين البلدين وتفعيل مخرجات مؤتمر المانحين الدوليين في الكويت لإعادة إعمار العراق، مبيّنًا أن الأزمات السياسية والاقتصادية وانتشار جائحة «كورونا» تتطلب من دول المنطقة المزيد من التنسيق والتكاتف لتجاوز هذه الأوضاع بغية ترسيخ ركائز الاستقرار والسلم وتحقيق الازدهار للشعوب.

وأضاف البيان أن الشيخ أحمد الناصر نقل إلى الرئيس صالح دعوة من الأمير لزيارة الكويت، فيما وعد الرئيس العراقي بتلبيتها في أقرب فرصة.

وقدم وزير الخارجية التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، مجددًا دعم بلاده للعراق في المجالات كافة، وحرصها على مدّ جسور التعاون ومساندتها الكاملة لاستقرار العراق والحفاظ على سيادته، وفق البيان.