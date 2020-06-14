اليوم السابع
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أمريكى يتعافى من "كورونا" وفاتورة علاجة 1.1 مليون دولار.. اعرف التفاصيل

الأحد، 14 يونيو 2020 12:43 م
أمريكى يتعافى من "كورونا" وفاتورة علاجة 1.1 مليون دولار.. اعرف التفاصيل تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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تعافى مايكل فلور، وهو مريض أمريكى من فيروس كورونا، بعد إقامته لنحو شهرين في المستشفى، لكنه تلقى مفاجأة قاسية كادت أن تقتله، حين تلقى فاتورة كلفة علاجه بالمستشفى التي جاءت في 181 ورقة، وذلك بعد إقامة دامت لمدة 62 يوماً، أما الكلفة الإجمالية لفاتورة العلاج فقد بلغت، وفق الفاتورة، 1.1 مليون دولار.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، فقد اشتملت فاتورة الإقامة على ما يلي:

408  آلاف دولار.. مقابل البقاء لمدة 42 يوماً في غرفة العناية المركزة المجهزة بشكل خاص كغرفة عزل بسبب الطبيعة المعدية للفيروس.

10 آلاف دولار.. تكاليف علاج للقلب والرئتين والكليتين التي أدى الفيروس إلى شبه فشل كامل في وظائفها.

82 ألف دولار.. كلفة استخدام جهاز التنفس الاصطناعي لمدة 29 يوماً.

وتتجاوز كلفة العلاج في الولايات المتحدة عادة، وبدرجة كبيرة، التكاليف المشابهة في الدول الغنية الأخرى، ولكن، ولحسن حظ الرجل البالغ من العمر 70 عاماً، فقد تبين أنه يمتلك وثيقة تأمين صحية، ستسمح له بدفع قدر محدود من القيمة الخيالية.

ومع ذلك قال فلور لصحيفة سياتل تايمز: "أشعر بالذنب حيال البقاء على قيد الحياة هناك أسئلة: لماذا أنا؟ لماذا استحق كل هذه الأموال؟".

وكشف أن قدراً كبيراً من الذنب ينبع من إدراكه أن دافعي الضرائب وعملاء التأمين الآخرين سيسهمون في كلفة إبقائه على قيد الحياة.

وتابع: "لقد استدعى إنقاذ حياتي مليون دولار، بالطبع أود أن أقول إن هذه الأموال أنفقت في أمر يستحق.. لكنني أعلم أيضاً أنني قد أكون الوحيد الذى يقول ذلك".


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