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ألمانيا تخفض ضرائبها مؤقتًا لمواجهة كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 02:04 م
ألمانيا تخفض ضرائبها مؤقتًا لمواجهة كورونا ميركل
كتبت: هناء أبو العز

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وافق مجلس الوزراء الألماني على تخفيض مؤقت في ضريبة القيمة المضافة ابتداء من الشهر المقبل في محاولة لزيادة طلب المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا ، وهو جزء أساسي من حزمة التحفيز التي تبلغ قيمتها 148 مليار دولار في البلاد. 
 
وقالت وسائل إعلام ألمانية، إنه سيتم تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة الرئيسية من 19٪ إلى 16٪ لمدة ستة أشهر بدءًا من 1 يوليو ، وسيتم تطبيق المعدل المخفض على البقالة وبعض العناصر اليومية الأخرى من 7٪ إلى 5٪. ومن المتوقع أن يمنح البرلمان الموافقة النهائية في 29 يونيو.
 
كان التخفيض الضريبي المؤقت عنصرًا رئيسيًا وغير متوقع في حزمة التحفيز التي تم طرحها في أوائل يونيو من قبل الأطراف في تحالف المستشارة أنجيلا ميركل. 
 
وعلى الرغم من الترحيب بالقرار بشكل عام ، فقد ولدت بعض المخاوف بين الشركات من أنهم يواجهون اندفاعًا صعبًا للاستعداد لأسعار جديدة - ويدعو إلى تمديد الإجراء إلى ما بعد نهاية العام.
 
وقال وزير المالية أولاف شولز بعد اجتماع مجلس الوزراء : لا معنى لتنظيم مثل هذا الإجراء إلى أجل غير مسمى ، أو لفترة طويلة جدًا. 
 
وقالت وزارة الاقتصاد إن البائعين سيكونون قادرين على تمرير معدل الضريبة الأقل في عمليات السحب دون الحاجة إلى إعادة تسمية جميع سلعهم.
 
كما وافق مجلس الوزراء على خطط لمكافأة الطفل لمرة واحدة للعائلات التي تبلغ قيمتها حوالي 340 دولارًا. وتشمل الإجراءات المخطط لها الأخرى مساعدة البلديات المثقلة بالديون وزيادة الحوافز المالية للسيارات الكهربائية والهجينة.
 
 

ميركل

ألمانيا

الاقتصاد الألمانى

كورونا

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