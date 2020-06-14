اليوم السابع
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ألمانيا تخصص 500 مليون يورو لدعم التدريب المهنى

الأحد، 14 يونيو 2020 11:06 ص
ألمانيا تخصص 500 مليون يورو لدعم التدريب المهنى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رويترز

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أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الأحد، أن ألمانيا تعتزم إتاحة 500 مليون يورو (563 مليون دولار) للشركات للحيلولة دون انهيار أنشطة التدريب المهني بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووافقت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بالفعل على حزمتي تحفيز بقيمة إجمالية 880 مليار يورو لتخفيف تداعيات إجراءات الغلق العام المفروضة لاحتواء الجائحة في حين يستعد أكبر اقتصاد في أوروبا لأسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وجاء في مسودة الخطة المقرر أن توافق عليها حكومة ميركل يوم الأربعاء "علينا منع أزمة كوفيد-19 من أن تهدد المستقبل المهني لليافعين وتوفير العمالة الماهرة".

يشمل البرنامج حافز تدريب يصل إلى ثلاثة آلاف يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة بشدة من الأزمة. وستكون المساعدة متاحة أيضا للشركات التي تتلافى تشغيل المتدربين ضمن برامج لخفض ساعات العمل أو التي توظف متدربين من شركات مفلسة.

 


المانيا

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فيروس كورونا

اوروبا

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