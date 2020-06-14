أخبار مصر اليوم.. بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعى

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، إعلان وزارة الإسكان بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الإسكان: بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ13 بـ"الإسكان الاجتماعى"

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ اليوم الأحد 14/6/2020، وحتى يوم السبت 4/7/2020، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، سداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإليكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2) المطروحة بالإعلان الـ13 بمشروع الإسكان الاجتماعى.

رئيس الوزراء: تدريب الموظفين للعمل بالعاصمة الإدارية نقلة حقيقية للحكومة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، واللواء ياسر أبو مندور، مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، واللواء طاهر دخيل، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.

وزيرة التجارة: مفاوضات مع إنجلترا للتوصل

لاتفاق

تجارى بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى

كشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، عن مفاوضات مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى، " البريكست " مشيرة إلى الحرص للتواصل إلى رؤية وتوافق فى هذا الملف، وقد نصل إلى تصور واضح خلال الفترة المقبلة.

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض إنجازات قطاع النقل خلال 6 سنوات

شهد قطاع النقل المصرى تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، الأمر الذى تجسد فى العديد من الإنجازات التى تم تحقيقها بتنفيذ مشروعات عملاقة فى مجال الطرق والكبارى، على رأسها المشروع القومى للطرق والكبارى، وكذلك مشروعات تطوير السكك الحديدية.

وزير الإسكان: بدء تسليم 630 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بدأ اليوم الأحد 14/6/2020 في تسليم عدد 630 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" المرحلة ألاولى غرب جامعة دمياط، بمدينة دمياط الجديدة، موضحاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارات فى أيام متتالية حتى يوم الإثنين الموافق 10 /8/2020 لمنع التزاحم بين الفائزين بالوحدات عند إنهاء إجراءات التسليم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزير النقل يتابع وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا وعلى متنها 283 من العالقين

تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير وصول العبارة القاهرة الى ميناء سفاجا البحرى قادمة من ميناء ضبا السعودى وعلى متنها 283 راكب مصري و66 سيارة ووجه الوزير قيادات هيئة موانى البحر الاحمر باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير والتسهيلات للركاب والعمل على سرعة انهاء الاجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشى الجمارك لسرعة نهو اجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك.

أستاذ أمراض صدرية: خلطات السيجارة الإلكترونية تسبب وفاة المراهقين

قال الدكتور صلاح زين الدين أستاذ الأمراض الصدرية بالجامعة الأمريكية بلبنان، إن السجائر الإلكترونية أكثر خطورة من السجائر العادية، مشيرا إلى أنها تتسبب في وفاة العشرات من المراهقين بشكل كبير بسبب المواد التي يتم استخدامها والخلطات التي تستعمل في تركيبتها.

وزير الإسكان يلتقى رؤساء أجهزة المدن الجديدة لمتابعة تطبيق قانون التصالح

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة إجراءات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالمدن الجديدة، وموقف تنفيذ المشروعات المختلفة وجودة التشطيبات، والاطمئنان على خدمات المياه خلال موسم الصيف، والاستعدادات لمواجهة الأمطار فى موسم الشتاء المقبل، وموقف قطع الأراضي الشاغرة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

رئيس الوزراء يعقد اجتماع لمتابعة سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اجتماع بشأن متابعة العمل بالعاصمة الادارية ومعدلات التنفيذ .

الهجرة: ترجمة حلقات من مسلسل "الاختيار" للإنجليزية والفرنسية للمصريين بالخارج

أعلنت وزارة الهجرة ، إنه فى إطار الجهود المبذولة لنشر الوعى الثقافى والقومى بين أبناء الشعب المصرى وخاصة المقيمين بالخارج ، تم ترجمة آخر ثلاث حلقات من "مسلسل الاختيار "العمل الدرامى الوطني"، وذلك استكمالا لجهود ربط أبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم والحفاظ على الهوية ونشر الوعى بقضايا الأمن القومى بينهم، والتى تتم بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فى صورة دورات تثقيفية .

التعليم تطمئن طلاب الثانوية: الأسئلة ستكون واضحة ومباشرة بلا ألغاز

أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أسئئلة الثانوية العامة ستكون واضحة ومباشرة بدون ألغاز، موضحة أن ستكون وفق الأعوام السابقة، بنفس عدد الأسئلة وبمواصفات العام الماضى.

تحرير محضر ضد موظف بالأقصر لترويجه شائعات حول إصابة موظفين بكورونا

أصدرت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بقيادة عبده هاشم وكيل الوزارة، قرار بوقف موظف عن العمل وإحالته للتحقيق لقيامه بترويج الشائعات عن مواقع التواصل وبين الموظفين بالمديرية والمواطنين، بوجود حالات إصابة بين الموظفين بالمديرية بفيروس كورونا المستجد، بالمخالفة للواقع.

الكويت تعلن مغادرة 1981 من المصريين العالقين عبر 11 رحلة جوية

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأحد، مغادرة 1981 من "العالقين" المصريين في الكويت إلى محافظات : القاهرة وسوهاج وأسيوط والإسكندرية ، وذلك عبر 11 رحلة جوية، وأوضحت إدارة الطيران المدني الكويتية - في بيان صحفي، أن الرحلات تضمنت 5 رحلات على متنها 1053 راكبا إلى القاهرة، و3 رحلات تحمل على متنها 465 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 295 راكبا إلى أسيوط ، ورحلة واحدة على متنها 168 راكبا إلى الإسكندرية.

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد 38 قطارا بالوجهين القبلى البحرى بجانب إعادة تشغيل 6 قطارات بخطوط القاهرة - شبين القناطر، والعكس وطنطا - المنصورة والعكس وطنطا شربين والعكس ابتداء من اليوم مع تطبيق التعديلات الأخيرة فى مواعيد حظر التجوال.

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا أقصى الغرب.

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

قدمت الحكومة المصرية عددا كبيرا من الحوافز لمنظمى الرحلات السياحية الكبرى لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية المصرية، وذلك في ضوء استعدادات الدولة لعودة السياحة الوافدة الى مصر، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول، وذلك تشجيعاً لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر.

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم فتح باب قبول الاعتذارات من المعلمين غير الراغبين فى المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، بدءا من اليوم الأحد 14 يونيو الجارى، وحتى يوم الثلاثاء 16/6/2020 بكل المديريات تسهيلاً على المعتذرين وطبقًا للمقرات المتخذة لذلك، وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

أعلن جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن إعداد المجلس كود خاص بالبرامج الطبية، مضيفا أنه سيتم مناقشة الكود في المجلس خلال الأيام القادمة وأن المجلس قرر مخاطبة نقابة الأطباء لمناقشة الكود.

ننشر جدول الرحلات الاستثنائية لـ"مصر للطيران" من 16 إلى 30 يونيو

ينشر اليوم السابع، جدول رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران لعدة وجهات أوروبية وعربية، خلال الفترة من 16 إلي 30 يونيو الجاري، وذلك ضمن الجسر الجوي الاستثنائي الذي تنظمه وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المختلفة، بسبب تعليق الرحلات الدولية بين الدول وبعضها، ضمن الخطة الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره عبر المسافرين.

بدء جلسة الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، والمنعقدة بطرة، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم على 11 متهما من بينهم 3 محالين للمفتى فى اتهامهم بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.