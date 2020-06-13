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346 إصابة جديدة بكورونا فى إيطاليا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 236651

السبت، 13 يونيو 2020 06:26 م
346 إصابة جديدة بكورونا فى إيطاليا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 236651 فيروس كورونا - أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات الصحية فى ايطاليا، عن تسجيل 346 إصابة جديدة  بفيروس كورونا فى إيطاليا ترفع إجمالى الإصابات إلى 236651، وذلك وفق خبر عاجل. 

وكان رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، اليوم السبت، قد قال إن بلاده لا تملك العودة لمسار الحياة الطبيعية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد وإن عليها تحويل الأزمة إلى فرصة للإصلاح، وأضاف فى خطاب افتتاحى لمشاورات تتعلق بالسياسات المتبعة تعقد على مدى تسعة أيام فى روما "هذا هو الوقت الذى ينبغى فيه العمل على مشروع واضح للخروج من الأزمة".
 
وتابع قائلا: "علينا أن ننتهز الأمر لتحويل الأزمة إلى فرصة ونزيل كل العقبات التى أبطأت" إيطاليا.
 
وأشار، إلى أن حكومته الائتلافية تعد خطة لتبسيط الإجراءات البيروقراطية ودفع الاستثمارات الرقمية والطاقة النظيفة ودعم الفقراء وإشراك المزيد من النساء فى قوة العمل.
 
وتوقعت الحكومة الإيطالية، أن يشهد الاقتصاد انكماشا نسبته ثمانية بالمئة على الأقل هذا العام. وإيطاليا من أكثر البلاد تضررا من فيروس كورونا فى أوروبا إذ سجلت أكثر من 236 ألف إصابة وما يفوق 34 ألف وفاة.

ايطاليا

اخبار ايطاليا

فيروس كورونا

كورونا

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