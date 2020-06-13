اليوم السابع
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‎جمارك الإسكندرية تحبط تهريب وتصدير كمية من البضائع والسلع المخالفة

السبت، 13 يونيو 2020 08:37 م
‎جمارك الإسكندرية تحبط تهريب وتصدير كمية من البضائع والسلع المخالفة بضائع
الإسكندرية أسماء على بدر

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 تمكن رجال الإدارة العامة للصادر بالإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية وإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط محاولة تهريب وتصدير كمية من البضائع والسلع الأجنبية والمحلية المخالفة بالمخالفة لقانون الجمارك 66 لسنة 1963 و تعديلاته و قانون الإستيراد و التصدير رقم 118 لسنة 1975 و لائحته و منشورات التصدير المذاعة.

وفى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة من جمارك الصادر بالإسكندرية تم الإشتباه فى مشمول البيان الجمركى رقم 4478 فى 4 /5 /2020 بعدد 2 حاوية بإسم شركة م . ا . ل المرسل للشحن من ميناء الاسكندرية البحرى ووجهته النهائية ليبيا والصنف المصدر طبقا للمستندات وللفاتورة المقدمة لجمرك التصدير عبارة عن ( حصير – كرتون فارغ – منظفات – سلك مواعين) . 

وتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية وجرد مشمول الحاويتين من السادة محمد ابراهيم  مدير تعريفة ومحمد على عبد القادر وأحمد زكى مديرى الحركة وأحمد نبيه مأمور الحركة تحت إشراف أحمد نعمة الله ومحمد على وخالد عشبة مديرى الإدارة فتبين وجود  21 صنفا من السلع والمنتجات المحلية والأجنبية الصنع منها  " مستلزمات طب وجراحة الأسنان والأحذية الطبية أجنبية الصنع دون تقديم فواتير أو أذون إفراج ومستحضرات تجميل وكيماويات وبخور وكريمات زيوت وماسكات وفرش وأمشاط للشعر ومنظفات ومساحيق الغسيل من إنتاج شركات محلية وبينها أصناف موقوف تصديرها طبقا لقرارات وزارة التجارة وأصناف لا يوجد لها تنازلات من الشركات المنتجة بالمخالفة للمادة 40 من اللائحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير و أصناف لم تعرض على الجهات الرقابية و أصناف دون منشأ .


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