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ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

السبت، 13 يونيو 2020 12:57 م
ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة دفن متوفي بكورونا بمقابر قرية صفط تراب
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

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خيم  الحزن على قرية صفط تراب مركز المحلة بمحافظة الغربية، بعدما شهدت القرية واقعة وفاة أحد الأشخاص  بسكته قلبية حزنا على فراق أحد اقاربه، أثناء المشاركة فى تشييع جثمانه بمقابر القرية عقب وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

البداية عندما تلقى اهالى القرية نبأ وفاة أحد ابنائها ويدعى"ا.ا.م" متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم تغسيل الجثمان وتكفينه ونقله بسيارة إسعاف لمقابر قرية صفط تراب مركز المحلة.

وتسلم فريق من الطب الوقائي بالإدارة الصحية ثان المحلة بإشراف الدكتور السيد قاعود مدير الإدارة الصحية والدكتور فتحي فايد مدير العلاج الحر بالإدارة، والدكتور محمد العيسوي سنيد الجثمان وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشارك عدد بسيط من أقارب المتوفي بكورونا فى تشييع جثمانه لمثواه الاخير، وفوجئ المشيعون بسقوط احد اقارب المتوفي ويدعى"ع.م" ارضا ووفاته متاثرا بإصابته بسكته قلبية حزنا على وفاة المتوفي بكورونا.

فى الوقت نفسه تم دفن جثمان المتوفي بكورونا، وتم تطهير وتعقيم المقابر والنعش عقب انتهاء اجراءات الدفن.

من ناحيه اخرى جاري تغسيل المتوفي الثاني وتكفينه واداء صلاة الجنازة عليه لدفنه بمقابر القرية

وكانت شهدت مستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحي واقعة غريبة بعد أن حدث خطأ لقيام إدارة المستشفى بتسلم جثة بديلة لجثة سيدة متوفاة بفيروس كورونا المستجد لأهليتها بعد وفاتها داخل الحجر الصحى.

 

كانت المتوفاه والمقيمة بمدينة المحلة قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها للحجر الصحي بكفر الزيات ولكن تدهورت حالتها الصحية وتوفيت متأثرة بإصابتها بكورونا، وقامت المستشفى بالاتصال بأسرتها للحضور بسيارة إسعاف لاستلام الجثمان ودفنها، إلا أن نجلها فوجئ بأن الجثة ليست جثة والدته وإنما هي جثة لرجل آخر متوفي دخل الحجر الصحي، وان جثة والدته تم دفنها بمقابر اسرة المتوفي الاخر بكفر الزيات.

 

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه عندما تساءل عن مكان جثمان والدته فأجابه مسئولي المستشفى أن جثمان والدته تم تبديله بالخطأ مع جثمان آخر، وأن جثمان والدته تسلمته أسرة المتوفي الذي تسلموا جثته وقاموا بدفنه بمقابر أهليته بكفر الزيات، وتجمع عدد من أهلية المتوفاة أمام المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة واستلام جثمانها.

 

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قرية صفط تراب

وفاة مشيع اثناء دفن متوفى بكورونا

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