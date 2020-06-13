وكيل "تضامن الغربية" تتفقد دار رعاية للمسنين وتشدد على ارتداء الكمامات.. صور

الغربية - عادل ضرة

أجرت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية زيارة مفاجئة لدار السعاده لرعاية المسنين بمدينة طنطا برفقتها الدكتورخالد ابو المجد مدير ادارة المعلومات ومسئول العلاقات العامه ورئيس فريق التدخل السريع للاطمئنان للاطمئنان على نزلاء الدار وايضا اعمال التجديد التي تشهدها الدار.

وتستهدف أعمال التجديد إنشاء نادى صيفى مجهز وصالة جيمانزيم مجهزة لنزلاء الدار ومن خارج الدار ونادى شتوى.

كما تفقدت وكيل وزارة التضامن غرف النزلاء للاطمئنان على كافة الخدمات المقدمه لهم، كما قامت أيضا بالمرور على المطبخ ومخزن التغذيه للاطمئنان على نوعية الاكل المقدم لهم، مشددة على المتابعة الطبيه المستمره للنزلاء وطرق الوقاية والاحتياطات الواجبه للحد من انتشار فيروس كورونا على ان يرتدى كافة العاملين او الزائرين القادمين من الخارج الكمامات والقفازات اثناء التعامل مع النزلاء.















