وفاة شاب من أصول أفريقية على يد رجال الشرطة فى أتلانتا الأمريكية.. فيديو وصور

كتب آسر أحمد

يبدو أن الشرطة الأمريكية لم تتعظ من الواقعة السابقة لوفاة جورج فلويد، صاحب الأصول الأفريقية، في نهاية الشهر الماضي في مدينة مينيابوليس الأمريكية، والتي اندلعت على إثرها مظاهرات في جميع أنحاء الولايات الأمريكية للتنديد باعتداءات الشرطة اتجاه الأمريكيين أصحاب البشرة السمراء.

ففي مقطع فيديو جديد يظهر من خلاله حالة اعتداء أخرى لرجال الشرطة في مدينة أتلانتا التابعة لولاية جورجيا الأمريكية، تنتهى بمقتل شاب من أصول أفريقية يدعي "ريتشارد بروكس"، يبلغ من العمر 27 عاماً، بعد فراره من رجال الشرطة أثناء محاولة اعتقاله في الشارع.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نقلته الكثير من وسائل الاعلام، محاولة فرار الشاب صاحب الـ 27 عاما من رجال الشرطة ومن ثم يطلق عليه أحد رجال الشرطة الرصاص، ليصيبه بثلاث طلقات في ظهره ليسقط قتيلاً.

يأتي مقتل بروكس وسط احتجاجات عالمية ومظاهرات لنبذ للعنصرية، لاستخدام الشرطة القوة المفرطة اتجاه المواطنين أصحاب البشرة السمراء، وشهدت مدينة أتلانتا احتجاجات متكررة، خلال الأيام الأخيرة للتضامن مع المظاهرات.

ووفقاً لصحيفة CNN الأمريكية فإن مكتب التحقيقيات بولاية جورجيا، أعلن في بيان عن مقتل رجل في سيارة من طراز ويندي مساء الجمعة، بعد أن قاوم محاولة اعتقاله، وأن التحقيقات تراجع الفيديوهات المتداولة بخصوص الحادث.