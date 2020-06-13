وزير الخارجية الكندى يتوجه لنيويورك قبل التصويت على عضوية مجلس الأمن

ويجري الوزير الكندي، ومارك أندريه بلانشارد، سفير كندا والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، اتصالات مع مختلف السفراء والممثلين الدائمين لتعزيز التزام كندا بالسلام والأمن وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والأمن الاقتصادي والتعددية. كما يحضر الوزير أيضا في نيويورك يوم التصويت الأربعاء المقبل، وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية.



وقال الوزير شامبين: "إن محاولة كندا للحصول على مقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعود إلى الاقتناع العميق بأن كندا يمكنها المساعدة في تقديم حلول ملموسة للتحديات العالمية التي يواجهها المجتمع الدولي."