اليوم السابع
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السبت، 13 يونيو 2020 05:59 ص
خالد صلاح
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وزير الخارجية الكندى يتوجه لنيويورك قبل التصويت على عضوية مجلس الأمن

السبت، 13 يونيو 2020 05:50 ص
وزير الخارجية الكندى يتوجه لنيويورك قبل التصويت على عضوية مجلس الأمن رئيس وزراء كندا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الكندية الجمعة أن الوزير فرانسوا-فيليب شامبين سيتوجه في مهمة رسمية إلى نيويورك اليوم السبت قبل التصويت على محاولة كندا الحصول على مقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويجري الوزير الكندي، ومارك أندريه بلانشارد، سفير كندا والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، اتصالات مع مختلف السفراء والممثلين الدائمين لتعزيز التزام كندا بالسلام والأمن وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والأمن الاقتصادي والتعددية. كما يحضر الوزير أيضا في نيويورك يوم التصويت الأربعاء المقبل، وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية.


وقال الوزير شامبين: "إن محاولة كندا للحصول على مقعد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعود إلى الاقتناع العميق بأن كندا يمكنها المساعدة في تقديم حلول ملموسة للتحديات العالمية التي يواجهها المجتمع الدولي."

 


كندا

انيويورك

مجلس الامن

الامم المتحده

امريكا

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