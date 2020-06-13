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وزارة الصحة الإماراتية: حالة وفاة بفيروس كورونا و491 إصابة خلال 24 ساعة

السبت، 13 يونيو 2020 01:02 م
وزارة الصحة الإماراتية: حالة وفاة بفيروس كورونا و491 إصابة خلال 24 ساعة عودة الموظفين فى الامارات
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة والوقاية المجتمعية الإماراتية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 288 حالة وفاة. ، و491 إصابة خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 41,990 حالة.، فضلا عن شفاء 815 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 26,761 حالة.

 

وتعود الحياة بشكل تدريجي في شوارع الإمارات العربية المتحدة، بعد انخفاض مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا، وسط تحذيرات وتعليمات وقائية شديدة وصارمة للمواطنين للحد من عودة انتشار الفيروس من جديد.

والتقطت عدسات المصورين اليوم، ظهور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم مدينة دبي، وهو يتجول في شوارع الأمارة وهو يرتدي كمامة طبية، داخل احدى الفنادق، وتجوله بعده بسيارته في شوارع دبي لمتابعة استمرار عودة الحياة من جديد.

 


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