نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات بنى مزار ويشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

شدد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، علي تطبيق والتزام الأطقم الطبية بمستشفيات استقبال حالات الاشتباه بكورونا، بالإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم علي أكمل وجه وللحفاظ علي سلامتهم.
جاء ذلك خلال متابعة نائب المحافظ، سير العمل بمستشفيات بني مزار والتي تضمنت مستشفى بني مزار المركزي، ومستشفى الصدر والحميات، وذلك ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، والتي شكلها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمرور والمتابعة على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
التقى نائب المحافظ، بالأطقم الطبية والتمريض، وتابع سير العمل بالمستشفيات للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها.
واستمع نائب المحافظ من مديري المستشفيات عن الإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الإيجابية وكيفية التعامل معها، وآليات صرف العلاج اللازم، ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، موجها باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات.
ووجه نائب المحافظ مديري المستشفيات انه في حال عدم وجود مكان للمريض داخل المستشفى نطاق اختصاصه يتم التنسيق علي الفور مع المديرية لتوجيه المريض لأقرب مستشفى لاستقباله بها لتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.
وأكد نائب المحافظ علي ضرورة تفعيل مركز المعلومات والاحصاء بكل مستشفى، لتسهيل عمليات اخذ العينات وتسجيلها، والتنسيق المستمر مع وحدة الوبائيات والترصد.
كما شدد نائب المحافظ على ضرورة التفاني والإخلاص في العمل وأن يؤدى كل فرد في المجتمع واجبه المنوط به لخدمة أهالينا، مع الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، حتى تعبر مصر هذه المرحلة الحرجة.
رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، حيث نقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للأطقم الطبية، ومقدما الشكر علي تحملهم المسئولية في تلك الظروف الصعبة، واشاد بجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.
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