اليوم السابع
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نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات بنى مزار ويشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

السبت، 13 يونيو 2020 08:52 م
نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات بنى مزار ويشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفيات بني مزار
المنيا – حسن عبد الغفار

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شدد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، علي تطبيق والتزام الأطقم الطبية بمستشفيات استقبال حالات الاشتباه بكورونا، بالإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم علي أكمل وجه وللحفاظ علي سلامتهم.

 

جاء ذلك خلال متابعة نائب المحافظ، سير العمل بمستشفيات بني مزار والتي تضمنت مستشفى بني مزار المركزي، ومستشفى الصدر والحميات، وذلك ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، والتي شكلها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمرور والمتابعة على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

 

التقى نائب المحافظ، بالأطقم الطبية والتمريض، وتابع سير العمل بالمستشفيات للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها.

 

واستمع نائب المحافظ من مديري المستشفيات عن الإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الإيجابية وكيفية التعامل معها، وآليات صرف العلاج اللازم، ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، موجها باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات.

 

ووجه نائب المحافظ مديري المستشفيات انه في حال عدم وجود مكان للمريض داخل المستشفى نطاق اختصاصه يتم التنسيق علي الفور مع المديرية لتوجيه المريض لأقرب مستشفى لاستقباله بها لتوفير الرعاية الصحية اللازمة له.

 

وأكد نائب المحافظ علي ضرورة تفعيل مركز المعلومات والاحصاء بكل مستشفى، لتسهيل عمليات اخذ العينات وتسجيلها، والتنسيق المستمر مع وحدة الوبائيات والترصد.

 

كما شدد نائب المحافظ على ضرورة التفاني والإخلاص في العمل وأن يؤدى كل فرد في المجتمع واجبه المنوط به لخدمة أهالينا، مع الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، حتى تعبر مصر هذه المرحلة الحرجة.

 

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، حيث نقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للأطقم الطبية، ومقدما الشكر علي تحملهم المسئولية في تلك الظروف الصعبة، واشاد بجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.

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