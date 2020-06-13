اليوم السابع
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نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى ساقلتة المركزى.. صور

السبت، 13 يونيو 2020 12:58 م
نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى ساقلتة المركزى.. صور محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تفقد الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج مستشفى ساقلتة المركزى ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج للمرور على مستشفيات العزل، وعبد المنعم عبد القوى رئيس مركز ومدينة ساقلتة، ومسئولى المتابعة بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة، وأكد نائب المحافظ أن جولته التفقدية للمستشفى تأتى فى إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا .

و تفقد " القاضي" بنك الدم، ومعمل التحاليل، وغرفة الأشعة، واطمئن على بعض المرضى بالمستشفى خلال تلقيهم العلاج، مشيرا إلى أن المستشفى مكونه من 4 طوابق، يوجد بالطابق الاول الأرضى قسم الإستقبال، والطابق الثانى به غرفة العمليات، وقسم الحضانات، والطابق الثالث يضم قسم الباطنة، وقسم النساء، أما الطابق الرابع فقد تم تجهيزه للعزل وإستقبال حالات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه تبين خلال زيارة المستشفى إلتزام العاملين بالإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس.

كما تفقد نائب المحافظ المبنى الجديد الخاص بالمستشفى حيث تم الإنتهاء من نسبة 50% من الأعمال الإنشائية به، موجها بالمتابعة المستمرة للإنتهاء من المبنى الجديد فى أقرب وقت ممكن .

 

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سوهاج

مديرية الصحة بسوهاج

اخبار مصر

اخبار مصرية

نائب محافظ سوهاج

تفقد مستشفى ساقلته

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