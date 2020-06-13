نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى ساقلتة المركزى.. صور

تفقد الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج مستشفى ساقلتة المركزى ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج للمرور على مستشفيات العزل، وعبد المنعم عبد القوى رئيس مركز ومدينة ساقلتة، ومسئولى المتابعة بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة، وأكد نائب المحافظ أن جولته التفقدية للمستشفى تأتى فى إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا .
و تفقد " القاضي" بنك الدم، ومعمل التحاليل، وغرفة الأشعة، واطمئن على بعض المرضى بالمستشفى خلال تلقيهم العلاج، مشيرا إلى أن المستشفى مكونه من 4 طوابق، يوجد بالطابق الاول الأرضى قسم الإستقبال، والطابق الثانى به غرفة العمليات، وقسم الحضانات، والطابق الثالث يضم قسم الباطنة، وقسم النساء، أما الطابق الرابع فقد تم تجهيزه للعزل وإستقبال حالات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه تبين خلال زيارة المستشفى إلتزام العاملين بالإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس.
كما تفقد نائب المحافظ المبنى الجديد الخاص بالمستشفى حيث تم الإنتهاء من نسبة 50% من الأعمال الإنشائية به، موجها بالمتابعة المستمرة للإنتهاء من المبنى الجديد فى أقرب وقت ممكن .
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