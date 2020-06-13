وأوضح أن النازحين عادوا من مخيمات (الداودية، جم مشكو، ومخيم بيرسفي)، فضلا عن النازحين خارج المخيمات، وأنهم عادوا إلى مناطقهم الأصلية في قضاء سنجار التابع إلى محافظة نينوى.