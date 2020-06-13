مقتل مسلحين اثنين فى اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

نيودلهى (أ ش أ)

لقى مسلحان حتفهما إثر اندلاع اشتباكات اليوم السبت، مع قوات الأمن الهندية فى مقاطعة "كولجام" بولاية "جامو وكشمير"، وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية أن هذه الاشتباكات اندلعت أثناء قيام قوات الأمن بعملية بحث فى المنطقة، حيث قام المسلحون بإطلاق النيران على القوات مما دفعها إلى الرد عليهم.

وفى مايو الماضى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، قال إن باكستان ترفض الخطوة الهندية لإدراج أزاد جامو وكشمير وجيلجيت في نشرة الطقس بالتلفزيون الهندي و ما يسمى "بالخرائط السياسية" التي أصدرتها الهند العام الماضي ، معتبرا أن هذه الخطوة باطلة قانونًا ، على عكس الواقع ، وتنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف المتحدث أن ذلك إجراء هندي مؤذ آخر لدعم مطالبة زائفة ودليل إضافي على سلوك الهند غير المسؤول.

و أكد فى بيان أرسلته السفارة الباكستانية بالقاهرة، على أنه لا يمكن لأي خطوات غير قانونية وأحادية تتخذها الهند أن تغير الوضع "المتنازع عليه" لجامو وكشمير ، المعترف به من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة. ولا يمكن أن تمس مثل هذه الخطوات التي اتخذتها حكومة الهند بحق شعب جامو وكشمير التى تحتلها الهند في تقرير المصير الهندي .

و قال المتحدث ان باكستان تحث الهند على عدم تقديم مزاعم لا أساس لها والامتناع عن تضليل المجتمع الدولي من خلال مطالبات لا أساس لها من الصحة على المناطق التي تشكل مناطق متنازع عليها معترف بها دوليًا.