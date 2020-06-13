وجاء فى خطاب المجموعة الأفريقية إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان أن حادثة مقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقي ليست حادثة منعزلة ولكن العديد من الضحايا من أصل أفريقي كانوا قد راحوا ضحية لعنف الشرطة غير المسيطر عليه بالولايات المتحدة، ولكن موتهم لم يلفت الانتباه .



وذكرت الأمم المتحدة في جنيف أن مكتب مجلس حقوق الإنسان سوف يبحث الطلب، على أن تعقد جلسة النقاش حول الموضوع خلال دورة المجلس الثالثة والأربعين المستكملة بعد غد الاثنين في جنيف والتى كانت قد علقت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.