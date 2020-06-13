مطار القاهرة يشهد اليوم إقلاع وهبوط 134 رحلة لنقل عالقين وبضائع

كتب محمود عبد الغنى

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم السبت 68 رحلة طيران دولى وداخلى وبضائع على مدار 24 ساعة تقل حوالى 1169 راكب عالق من جنسيات مختلفة يغادرون إلى بلادهم كما يستقبل المطار أيضا 66 رحلة طيران ركاب دولى وداخلى وبضائع وخاصة تقل نحو 13 ألف عالق مصرى.

وقالت مصادر بمطار القاهرة أن معدل التشغيل بدء يرتفع خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران بسبب جائحة وباء كورونا ، وأوضحت أن الرحلات تشمل 56 رحلة لشركة مصر للطيران و 18 رحلة لشركة اير كايرو في مرحلتي الذهاب والعودة بالإضافة إلى رحلات طيران لشركات دولية أوربية وعربية بالإضافة إلى شركات طيران مصرية خاصة والعديد من رحلات طائرات الشحن الجوى ورحلات الطائرات الخاصة.

وأوضحت المصادر أن رحلات الوصول ستتضمن رحلات قادمة من لندن الكويت والسعودية والإمارات ومسقط، كما تتصمن رحلات السفر وجهات بالخليج وبعض الدول العربية بالإضافة إلى العواصم الاوربية منها باريس .

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.