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مستشفيات بنها الجامعية تنعى طبيبة بتمريض بنها توفت بكورونا

السبت، 13 يونيو 2020 05:27 م
مستشفيات بنها الجامعية تنعى طبيبة بتمريض بنها توفت بكورونا الدكتورة سماح مصطفى
القليوبية نيفين طه

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نعى المكتب الإعلامى بمستشفيات بنها الجامعية برئاسة الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعى الدكتورة سماح مصطفى، أستاذ الأطفال بكلية التمريض بجامعة بنها، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بالعناية المركزة بمستشفى الجامعة بمحافظة القليوبية.

كما نعت الدكتورة هويدا صادق، عميد كلية التمريض ببنها، فى بيان لها الفقيدة وذكرت أنها كانت تناقش رسالة دكتوراه منذ عشرة أيام بالكلية، ولم يظهر عليها أى عرض، مضيفة أنها شعرت بضيق فى التنفس منذ ثلاثة أيام فقط، حيث كانت تعانى من مرض تنفسى مزمن، وجرى عمل إشاعات مقطعية على الصدر لها وتحاليل و مسحات أثبتت إصابتها بالفيروس.

وأشارت إلى أن الجميع كان يشهد للفقيدة بدماثة الخلق والاحترام، كانت محبوبة من جميع الطلاب والعاملين بالكلية.

 

 

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اخبار مصر

طبيبة بتمريض بنها

كورونا

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