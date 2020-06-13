اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا ينظم ورشة عمل حول "الجدارات التدريسية "أونلاين"

السبت، 13 يونيو 2020 03:33 م
مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا ينظم ورشة عمل حول "الجدارات التدريسية "أونلاين" مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا ينظم ورشة عمل حول "الجدارات التدريسية "أونلاين"
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقشت ورشة العمل التى نظمها مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا اليوم بعنوان " الكفايات أو الجدارات التدريسية "أونلاين"" العديد من الموضوعات الخاصة بمميزات وعيوب التعليم عن بعد، والفرق بينه بين والتعليم التقليدي (وجها لوجه)، والاستراتيجيات المستخدمة في توظيف التعليم الإلكتروني، وأهم الكفايات التي يجب أن يُلم بها المحاضر في التعليم عن بُعد، وكيفية تطوير وتنمية هذه الجدارات، وذلك عبر الفيديو كونفرانس

صرح بذلك الدكتور طارق فايد مدير مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا. وأضاف أن الورشة تقام تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن الورشة أوصت بضرورة التوسع في تدريب أعضاء هيئة التدريس على الجدارات المختلفة للتعليم الإلكتروني وتخصيص ورشة عمل لكل جدارة بالإضافة إلى البدء في إنتاج الأدلة الإرشادية والفيديوهات التعريفية عن هذه الجدارات.

من جانبه أكد الدكتور محمد حسنين الأستاذ بكلية الطب جامعة طنطا، مستشار وكيل جامعة الملك عبد العزيز للشئون التعليمية، ومحاضر الورشة، أنه توجد خمس جدارات أو كفايات للتدريس عبر شبكة الانترنت؛ هي: مهارات الاتصال عن بعد، والثقافة التكنلوجية، وتصميم وبناء المقرر الإلكتروني، ومشاركة الطلاب في البيئة الرقمية، وأخيرًا التحدي الأكبر يتمثل في عملية التقييم والتقويم للمحاضرات الإلكترونية.

وأشار د. حسنين بأن التدريب عن بعد للمهارات العملية والسريرية وتقييمها يمثل تحديًا أخر للجامعات يتطلب التوسع في استخدام المحاكاة والمعامل الافتراضية ضمن الاستراتيجيات الأخرى للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد.

جدير بالذكر أن الدكتورة منال البرماوي نائب مدير مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا قامت بإدارة وتنظيم الورشة، مشيرة إلى أن تقييم المشاركين في الورشة أسفر عن ردود فعل ايجابية من الجميع نظراً لأهمية الموضوع وتمكن المحاضر منها، ولما تحمله الورشة من خبرات ونقل تجارب، والرد على كافة الاستفسارات في نهايتها، والإعداد الجيد لها، مؤكدة بأنه سيتاح فيديو المحاضرة على موقع المركز ليستفيد منها الجميع.

24c9b953-f1ec-48ac-86f8-b36653736817
24c9b953-f1ec-48ac-86f8-b36653736817

 

18080f8e-192e-4ed1-8c4e-c96627803125
18080f8e-192e-4ed1-8c4e-c96627803125

 

68468034-23d4-4c23-a6de-e0e84a923528
68468034-23d4-4c23-a6de-e0e84a923528

 

cf40e98c-b0ea-4869-82b6-51a94626e7d0
cf40e98c-b0ea-4869-82b6-51a94626e7d0

 

e18fc215-8edc-408d-b30b-f92408bdfcd0
e18fc215-8edc-408d-b30b-f92408bdfcd0

 


اخبار عاجله

جامعة طنطا

مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا

ورشة عمل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

قمة يوفنتوس ضد ميلان تحقق أعلى مشاهدة فى إيطاليا بالموسم الجاري

قمة يوفنتوس ضد ميلان تحقق أعلى مشاهدة فى إيطاليا بالموسم الجاري

انهيار "بى إن سبورتس" يكشف هشاشة الإعلام القطرى.. واجهة تميم تبدأ فى تسريح الإعلاميين والموظفين لمواجهة الأزمة الطاحنة.. أصابع الاتهام تتجه نحو ناصر الخليفى رجل الصفقات المشبوهة..وشبح الإفلاس يهدد بإغلاق الشبكة

انهيار "بى إن سبورتس" يكشف هشاشة الإعلام القطرى.. واجهة تميم تبدأ فى تسريح الإعلاميين والموظفين لمواجهة الأزمة الطاحنة.. أصابع الاتهام تتجه نحو ناصر الخليفى رجل الصفقات المشبوهة..وشبح الإفلاس يهدد بإغلاق الشبكة

شاهد.. أجمل جدارية تخطف القلوب.. أحمد المنسي حي ميتنسيش

شاهد.. أجمل جدارية تخطف القلوب.. أحمد المنسي حي ميتنسيش

الأهلى يغلق ملف الاجتهادات حول مستقبل فايلر ويؤكد الاتفاق مع المدرب السويسرى على التجديد موسمين.. اجتماعات الفيديو كونفراس تحسم الجدل.. خالد مرتجى يتولى ملف التجديد للخواجة.. والخطيب تحدث مع المدير الفنى 3 مرات

الأهلى يغلق ملف الاجتهادات حول مستقبل فايلر ويؤكد الاتفاق مع المدرب السويسرى على التجديد موسمين.. اجتماعات الفيديو كونفراس تحسم الجدل.. خالد مرتجى يتولى ملف التجديد للخواجة.. والخطيب تحدث مع المدير الفنى 3 مرات

المترو يحدد 10 قواعد للركاب لتجنب التعرض للمساءلة القانونية

المترو يحدد 10 قواعد للركاب لتجنب التعرض للمساءلة القانونية

التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة