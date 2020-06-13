اليوم السابع
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مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا ينظم ورشة عمل "الكفاءات التدريسية عبر الانترنت"

السبت، 13 يونيو 2020 07:45 ص
مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا ينظم ورشة عمل "الكفاءات التدريسية عبر الانترنت" جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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ينظم مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا اليوم السبت ورشة عمل تحت عنوان: "الكفاءات التدريسية عبر شبكة الانترنتCompetencies of online teaching "، ويحاضر فيها الدكتور محمد أحمد حسانين الأستاذ بكلية الطب بجامعة طنطا، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة مسؤولي وحدات القياس والتقويم بكليات الجامعة، صرح بذلك الدكتور طارق فايد مدير مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا.

وأضاف أن الورشة تقام تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن هذه الورشة ستتلوها ورش أخري في موضوعات أخري منها؛ إعداد بنوك الأسئلة، والاختبارات الإلكترونية، والتصحيح الإلكتروني.

 

على الجانب الأخر أعلن  الدكتور  مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، نجاح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب ووحدة القسطرة المخية من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر  25 عاماً من الموت بإجراء قسطرة مخية له في عملية ناجحة استغرقت ساعة ونصف بالمستشفى التعليمى العالمي.

 

أوضح د.  أحمد غنيم ، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن قسم جراحة المخ والأعصاب ووحدة القسطرة المخية استقبل منذ ساعات قليلة شاباً من مدينة دمياط الجديدة يبلغ من العمر 25 عاماً، يعاني من وحمه شريانية وريدية عالية الضغط عالية السريان علي مراكز الحركة علي الجانب الايسر من المخ تسببت بنزيف حاد بالمخ للشاب.

 

وأضاف عميد طب طنطا، أن المريض تم عرضه علي أكثر من مركز بالجمهورية وتم رفض إجراء قسطرة له لصعوبة إجراء الحالة واحتمال حدوث ضعف او شلل بالجانب الأيمن من الجسم، موضحاً أن الوحمات المخية عموما من أصعب الأمراض في طرق العلاج ، حيث لا تزال من أصعب الحالات التي يمكن علاجها سواء بالقسطرة او الجراحة أو الاشعاع.

 

وقال د. محمد شداد أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب رئيس الفريق الطبي والقائم بالعملية، أنه فور وصول الحالة تم عرضها علي الأساتذة بالقسم للاستفادة من طرق العلاج المختلفة، وتم الاتفاق علي  إجراء القسطرة حيث أنها المخرج الوحيد لمنع تكرار النزيف بالمخ وتم التوجيه من د. علي سيف رئيس القسم بسرعة إجراء القسطرة العلاجية نظرا لخطورة الحاله الشديدة.

 

وأوضح رئيس الفريق الطبي، أنه تم إجراء القسطرة للمريض وغلق مصدر النزيف ، وتم إفاقته في كامل وعيه وعدم حدوث أي تاثير في الحركة وحالته العامة مستقرة، مشيدا بجهود رئيس الجامعة د. محدي سبع ، ود.أخمد غنيم عميد طب طنطا، ود. حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات ، ود. محمود سليم  مدير المستشفي التعليمي العالمي علي توفير المناخ الملائم لهذا العمل.

 

من جانبه، أشاد الدكتور محمود سليم مدير المستشفي التعليمي العالمي بمهارة ومجهود الفريق الطبي الذي أُجري الجراحة ، والذي ضم د. محمد شداد ، ود. محمد علي مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب ، ود. عمر فراج مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، ود. عبد الرحمن زهران نائب جراحة المخ والأعصاب، موجها الشكر لطاقم التخدير برئاسة د. هالة الجندي وطاقم التمريض المساعد

 

 

 

 


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