مدير تعليم الإسماعيلية يحذر من نشر المنتدب اسم لجنته بالثانوية العامة على السوشيال ميديا

الإسماعيلية - السيد فلاح

حذر الدكتور خالد خلف قبيصى، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، من قيام أى منتدب ومشارك فى أعمال الثانوية العامة بالإعلان عن اسم اللجنة المنتدب للعمل بها فى امتحانات الثانوية العامة، على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتابع مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، فى تصريحات مشددة من يخالف ذلك سيتم إحالته للتحقيق على الفور ومجازاته بأقصى العقوبات لمخالفته للتعليمات.

وأضاف "قبيصى، أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون الامتجان 8366 طالب وطالبة يمثلون 37 لجنة علي مستوى 8 إدارات منهم 13 لجنة فى إدارة شمال إلى جانب لجنة مدرسة المتفوقين ولجنة النور للمكفوفين و3 لجان في كلا من إدارات جنوب وأبوصوير وفايد و4 لجان فى كلا من ادارت القصاصين والتل الكبير والقنطرة غرب ولجنة بادارة القنطرة شرق.

واختتم أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراحات اللازمة لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مشيرة إلى أنه تم تجهيز 21 استراحة لرؤساء اللجان وملاحظي ومراقبي امتحانات الثانوية العامة.