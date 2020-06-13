اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يناقش تنمية مدينة شرم الشيخ

السبت، 13 يونيو 2020 03:37 م
محافظ جنوب سيناء يناقش تنمية مدينة شرم الشيخ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء : محمد حسين - فايزة مرسال

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أعلنت محافظة جنوب سيناء اليوم فى بيان لها، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ناقش اليوم مع المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، بحضورالمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني بعض المشروعات ذات الأولوية لتنمية مدينة شرم الشيخ منها مارينا اليخوت، فورميلا، ميدان الفروسية، توسعات مطار شرم الشيخ، مركز رجال الأعمال، وذلك في ضوء رؤية تنمية مدينة شرم الشيخ.

وأشاد المحافظ بجهود المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ في إعداد تلك المشروعات ذات الأولوية الملحة للتنمية.

وسبق وأعلنت محافظة جنوب سيناء تنفيذ مشروعات طرق لربط تجمعى وادى ميعر والشيخ موسى بمدينة طور سيناء.

واوضح بيان المحافظة انه تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة طور سيناء عاصمة المحافظة في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة، وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم توقف عجلة الانتاج واستمرار العمل في المشروعات بمختلف انواعها.

تابع المحافظ تنفيذ إنشاء و رصف طريق تجمع وادى ميعر و طريق تجمع الشيخ موسى و ربطه بمدينة طور سيناء بطول 25 كم وعرض 7 متر و بتكلفة 65 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثماريه للطرق بمنطقة  تعمير سيناء "جهاز تعمير سيناء" و المتوقع الانتهاء من تنفيذه فى يناير 2021 ، بالإضافة لإستكمال إنشاء و رصف إزدواج طريق حمام موسى بمدينة طور سيناء بطول 3.5 كم و بتكلفة 40 مليون جنيه ، وتابع المحافظ أيضا أعمال الحماية لطريق ابوغراقد بابورديس بتكلفة 10 جنيه تمويل و إشراف جهاز تعمير سيناء.

وأعلنت الوحدةً المحلية لمركز ومدينة الطور بجنوب سيناء،  تنفيذ أكبر برجولة على شاطئ الفيروز بمدينة طور سيناء.

 

 

 

 


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شرم الشيخ

خالد فودة

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