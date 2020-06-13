اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 05:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد: بوابات تعقيم علي جميع لجان الثانوية العامة والأزهرية

السبت، 13 يونيو 2020 05:10 م
محافظ بورسعيد: بوابات تعقيم علي جميع لجان الثانوية العامة والأزهرية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع الذي عقد لبحث خطة المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية والتي ستنطلق يوم ٢١ يونيو بانة سيتم تركيب بوابات تعقيم علي جميع لجان الامتحانات.

 أضاف محافظ بورسعيد، أنه سيجرى تطهير وتعقيم اللجان من الداخل والخارج ودورات المياه بصفة يومية قبل وبعد انتهاء الامتحانات، وتوجيه رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، ومراجعة كافة وصلات الكهرباء.

وتابع اللواء عادل الغضبان، أن الطالب الذي سيثبت الكشف علية ارتفاع درجة حرارتة  سوف يتم تاجيل الامتحان الخاص بة  وتاديته  بالدور الثاني كفرصة ثانية بنفس امتيازات الدور الأول ودون أي تأثير على الدرجات أو امتيازات الدور الأول.

كان محافظ بورسعيد، قد عقد اجتماعًا اليوم لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية، وذلك بحضور عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة التربية والتعليم والمستشار الفني للمحافظة ورؤساء الأحياء وممثلي مديرية أمن بورسعيد والصحة والطب الوقائي.

وناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع  أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بحضور أبنائهم للجان الامتحانات بمفردهم دون مرافقتهم، وذلك منعًا للتزاحم أمام اللجان، وسهولة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة أبنائهم.

وطالب محافظ بوسعيد طلاب الثانوية العامة، خلال الاجتماع  حضور الطلاب  قبل الساعة 8.30 صباحًا، لبدء إجراءات إدارة الطب الوقائي بقياس درجة حرارة جميع الطلاب قبل الدخول، ومتابعة ارتداء الكمامات، وتعقيم الطلاب من خلال بوابات التعقيم التطهير، والتأكد من عدم وجود هواتف محمولة بحوزة الطلاب.

وأكد محافظ بورسعيد، على أنه يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 5434 طالب وطالبة موزعين على 17 لجنة امتحانية، و430 طالب وطالبة بامتحانات الثانوية الأزهرية موزعين على 4 لجان مدرسية بحد أقصى 14 طالب في اللجنة الواحدة.

 

 


بورسعيد

اخبار بورسعيد

عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

امتحانات الثانويه العامه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

وزيرة الصحة تقيل مدير مستشفى المطرية التعليمى بعد وفاة مريض سودانى

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

وحيد حامد يكشف حقيقة تقديم حياة أحمد زكى فى مسلسل لمحمد رمضان

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

س و ج.. هل حسم الأهلي ملف الصفقة الأجنبية قبل رحلة فايلر إلى سويسرا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة