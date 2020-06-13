محافظ بورسعيد: بوابات تعقيم علي جميع لجان الثانوية العامة والأزهرية

بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع الذي عقد لبحث خطة المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية والتي ستنطلق يوم ٢١ يونيو بانة سيتم تركيب بوابات تعقيم علي جميع لجان الامتحانات.

أضاف محافظ بورسعيد، أنه سيجرى تطهير وتعقيم اللجان من الداخل والخارج ودورات المياه بصفة يومية قبل وبعد انتهاء الامتحانات، وتوجيه رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، ومراجعة كافة وصلات الكهرباء.

وتابع اللواء عادل الغضبان، أن الطالب الذي سيثبت الكشف علية ارتفاع درجة حرارتة سوف يتم تاجيل الامتحان الخاص بة وتاديته بالدور الثاني كفرصة ثانية بنفس امتيازات الدور الأول ودون أي تأثير على الدرجات أو امتيازات الدور الأول.

كان محافظ بورسعيد، قد عقد اجتماعًا اليوم لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية، وذلك بحضور عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة التربية والتعليم والمستشار الفني للمحافظة ورؤساء الأحياء وممثلي مديرية أمن بورسعيد والصحة والطب الوقائي.

وناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بحضور أبنائهم للجان الامتحانات بمفردهم دون مرافقتهم، وذلك منعًا للتزاحم أمام اللجان، وسهولة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة أبنائهم.

وطالب محافظ بوسعيد طلاب الثانوية العامة، خلال الاجتماع حضور الطلاب قبل الساعة 8.30 صباحًا، لبدء إجراءات إدارة الطب الوقائي بقياس درجة حرارة جميع الطلاب قبل الدخول، ومتابعة ارتداء الكمامات، وتعقيم الطلاب من خلال بوابات التعقيم التطهير، والتأكد من عدم وجود هواتف محمولة بحوزة الطلاب.

وأكد محافظ بورسعيد، على أنه يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 5434 طالب وطالبة موزعين على 17 لجنة امتحانية، و430 طالب وطالبة بامتحانات الثانوية الأزهرية موزعين على 4 لجان مدرسية بحد أقصى 14 طالب في اللجنة الواحدة.