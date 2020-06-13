محافظ المنيا يوجه باصطحاب سيدة مسنة بلا مأوى إلى إحدى دور الرعاية

المنيا – حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، بنقل سيدة مسنة، لا تحمل إثبات شخصية تجلس في إحدى الشوارع بمدينة المنيا، إلى إحدي دور الرعاية بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الرعاية لها .

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ، داخل مدينة المنيا، لاحظ خلالها وجود سيدة مسنة تفترش الرصيف وبلا مأوي، وعلى الفور كلف المحافظ، ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، بنقل السيدة إلى إحدى دور الرعاية بالمحافظة، وتقديم المساعدة والدعم النفسي لها، وتوفير العناية الطبية اللازمه .

وأكد المحافظ، أن رعاية ودعم المسنين والمسنات، واجب إنساني وأخلاقي وديني، مشيراً إلي أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير كافة أوجه الرعاية والدعم وسبل الرعاية الكريمة لهم .

وتناشد المحافظه المواطنين، أنه في حالة التعرف على السيدة المسنة التواصل مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، على رقم 01281550505



