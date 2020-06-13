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محافظ المنوفية: تحرير 297 محضرا تموينيا وسحب 804 رخصة قيادة بسبب الكمامة

السبت، 13 يونيو 2020 03:14 م
محافظ المنوفية: تحرير 297 محضرا تموينيا وسحب 804 رخصة قيادة بسبب الكمامة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 297 محضر تمويني ضمن الحملات اليومية  التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية لتشديد الإحكام وضبط الأسعار والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية والعامة ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين فى ظل إنتشار فيروس كورونا.

وأشار محافظ المنوفية فى بيان إلى أنه تم تحرير 90 محضر جنح أمن دولة طوارىء  ضد المخالفين من التجار وبعض متعهدى شركات السجائر لمخالفتهم القانون والبيع أزيد من السعر الرسمى والإمتناع عن البيع والتجميع لإعادة بيعها بالسوق السوداء .

و أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية إستمرار الحملات التفتيشية تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية  لمنع التلاعب فى الأسعار ومعاقبة المخالفين، موضحاً بأن الحملات اليومية  أسفرت عن تحرير 297 محضر خلال يومى الخميس والجمعة من الأسبوع الماضى تنوعت ما بين تحرير 105 محضر مخالفات  مخابز  و192 محضر مخالفات أسواق .

هذا وقد تم تحرير 2 محضر جنح ضد أصاحب مخابز بلدى بناحية بقويسنا للتصرف فى كمية قدرها (52) شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية زنة الشيكارة 50 كجم لإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح، وكذا تحرير محضر جنح ضد مسئول مخزن ببركة السبع لحيازته 600 كجم سكر ناقص الوزن .

وفى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء السائقين والركاب الكمامات الطبية للحد من إنتشار الفيروس ، كشف أبو ليمون محافظ المنوفية عن سحب (49) رخصة قيادة لسائقي السيارات وذلك أمس الجمعة بإجمالى (804) رخصة قيادة بكافة الطرق بنطاق المحافظة منذ بدء  تنفيذ القرارات التى اتخذها الدولة لمواجهة الفيروس ، مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس .

 

 


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