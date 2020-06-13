اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتابع إزالة 7 مبان مخالفة بدون ترخيص ببنها

السبت، 13 يونيو 2020 05:34 م
محافظ القليوبية يتابع إزالة 7 مبان مخالفة بدون ترخيص ببنها محافظ القليوبية خلال الحملة
القليوبية - إبراهيم سالم

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تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة بالتنسيق بين المحافظة مع مديرية أمن القليوبية، حيث تمت إزالة  مبني مخالف عبارة عن 7 طوابق خرسانية علي مساحة 1680م2، وبذلك يبلغ إجمالى الحالات التي تم إزالتها خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 10/6/2020 حتى اليوم السبت الموافق 13/6/2020 بمدينة بنها 7 مبان مخالفة على مساحة 6400 م2 جميعها بالمسلحات الخرسانية.

وجاءت الحملة بحضور كل من  اللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد، واللواء حسن عليوة مساعد مدير الأمن، والعقيد حازم عفت مأمور قسم ثاني بنها، والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، وعلي إمام وحمادة وهدان نائبي رئيس مجلس مدينة بنها.

من جانبه، أكد ألهجان أنه يتابع يوميا عن كثب جهود إزالة التعديات على مخالفات البناء بكافة أشكاله، مشددا على ضرورة استمرار الوحدات المحلية في سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وأشاد المحافظ بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية التى توفر الحماية الكاملة لحملات الإزالة التى يقوم بها الجهاز التنفيذى بالتنسيق مع مسئولى جهات الولاية.

إ.الة مخالفات البناء

إ.الة مخالفات البناء

 

إزالة المباني المخالفة
إزالة المباني المخالفة

 

المباني المخالفة قبل تنفيذ الإزالة
المباني المخالفة قبل تنفيذ الإزالة

 

بعد تنفيذ الإزالة
بعد تنفيذ الإزالة

 

خلال أعمال الحملة
خلال أعمال الحملة

 

محافظ القليوبية خلال الحملة
محافظ القليوبية خلال الحملة

 


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مخالفات البناء

التعديات على الاراضي الزراعية

مباني مخالفة

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