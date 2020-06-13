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محافظ القاهرة يوجه بتوحيد لافتات محلات القاهرة الخديوية.. صور

السبت، 13 يونيو 2020 02:54 م
محافظ القاهرة يوجه بتوحيد لافتات محلات القاهرة الخديوية.. صور محافظ القاهرة يتفقد ميدانى التحرير ورمسيس
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم ميداني التحرير ورمسيس والشوارع الواقعة بينهما ، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بها، حيث طالب المحافظ خلال الجولة بتوحيد تصميم لافتات المحلات بمنطقة القاهرة الخديوية بنفس الشكل الذى تم تنفيذه بميدان التحرير ليتناسب مع الطابع المعماري بالمنطقة .
 
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة رفع الأكشاك العشوائية بميدان رمسيس ورفع كافة الإشغالات بالشوارع الجانبية المتفرعة من الميدانين ورفع كفاءة الحدائق الموجودة بالجزر الوسطى والأسوار المحيطة بها وإعادة طلاء البلدورات ورفع كفاءة الإنارة مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة الإشغالات .
 
 
وشهد الميدان، أشهر ميادين مصر، أعمال تطوير بداية من مدخل الميدان من عبد المنعم رياض، حيث تم إزالة الحدائق الموجودة بالميدان وإعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، وتنسيقها بشكل كامل بالتنسيق مع وزارتى السياحة والأثار والإسكان ومحافظة القاهرة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر مقاعد للجلوس بطول الحدائق الموجودة بالميدان.
 
وشهدت المنطقة المواجهة لمجمع التحرير زراعة النخيل والزيتون ونباتات الزينة داخل أحواض متنقلة، بالإضافة إلى تجهيز حديقة المجمع وزراعتها بالنخيل وأشجار الزيتون، بالإضافة إلى استحداث منظومة إنارة لميدان التحرير بالكامل لإظهار الميدان مضاء بالكامل مع توزيع الإنارة التجميلية بجوار النخيل المنتشر بالميدان.
 
 
وانتهت وزارة الآثار من تثبيت مسلة الملك رمسيس بوسط الميدان بصينية التحرير، والتي تزن 90 طن، بالإضافة إلى قاعدة المسلة وقواعد الكباش الفرعونية، حيث تم نقل المسلة من منطقة صان الحجر بالشرقية، كما تم الانتهاء من تثبيت 4 تماثيل كباش تم نقلها من الفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر.
محافظ القاهرة يتفقد ميدانى التحرير ورمسيس (5)
محافظ القاهرة يتفقد ميدانى التحرير ورمسيس 

محافظ القاهرة يتفقد ميدانى التحرير ورمسيس (6)
محافظ القاهرة يتفقد ميدانى التحرير ورمسيس 

محافظ القاهرة يتفقد ميدانى التحرير ورمسيس (1)
محافظ القاهرة يتفقد ميدانى التحرير ورمسيس 

محافظ القاهرة يتفقد ميدانى التحرير ورمسيس (2)
محافظ القاهرة يتفقد ميدانى التحرير ورمسيس 

محافظ القاهرة يتفقد ميدانى التحرير ورمسيس (3)
محافظ القاهرة يتفقد ميدانى التحرير ورمسيس 

محافظ القاهرة يتفقد ميدانى التحرير ورمسيس (4)
محافظ القاهرة يتفقد ميدانى التحرير ورمسيس 

 


ميدان التحرير

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