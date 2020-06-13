محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، شفاء أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تحول نتائج التحاليل الخاصة به من إيجابى إلى سلبى، ومن المقرر عودة إلى ممارسة عمله بدءا من غدا صباحا.
وتقدمت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، بخالص التهنئة إلى جميع الحالات التى تماثلت للشفاء، متمنية لهم جميعا دوام الصحة والعافية، سائلة الله عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين، وأن يحفظ مصر وشعبها من هذا الوباء.
وكان شهد ديوان عام محافظة الإسكندرية تأكيد الإصابة بفيروس كورونا، لثلاثة من القيادات التنفيذية بها، حيث تم الإعلان فى 28 مايو الماضى عن إصابة اللواء محمد سلحول، رئيس وحدة الإزالات ومستشار المحافظ، وتم تأكيد إيجابية عينات تحاليل كل من أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء حمدى الحشاش مستشار المحافظ، فى 30 مايو، وذلك لمخالطتهما رئيس وحدة الازالات أثناء شن وتنفيذ حملات الإزالة بنطاق الأحياء بالمحافظة.
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