مباحث الأحداث بالإسكندرية تضبط شابا استغل شقيقه فى تصوير فيديوهات

الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت مباحث الإسكندرية بقيادة اللواء شريف رؤوف، ورئيس مباحث الإسكندرية، واللواء على ماجد رئيس قسم الأحداث والعقيد رائد العليمى وكيل مباحث الأحداث، من ضبط الشاب يدعى " م.ا" يقوم باستغلال شقيقه الأصغر فى تصوير فيديوهات ويقوم باستغلاله بارتداء ملابس سيدات ويجعله يرقص ويقبله مما يخالف الآداب العامة.

وأثبتت التحريات صحة الواقعة وتبين أن المتهم يستغل شقيقه الأصغر ويطالبه بارتداء ملابس سيدات ويقوم بتصويره ورفع الفيديوهات على أحد مواقع التواصل الاجتماعى من أجل جذب عدد كبير من المشاهدات.

وقامت مباحث الأحداث بالتحرى عن الواقعة وتم ضبطه المتهم وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.