اليوم السابع
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لحبهم الشديد خطفوا جثته ..اشتبكات فى كينيا لمنع سرعة دفن مغنى مصاب بكورونا

السبت، 13 يونيو 2020 08:28 م
لحبهم الشديد خطفوا جثته ..اشتبكات فى كينيا لمنع سرعة دفن مغنى مصاب بكورونا نعش
رويترز

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تحدى مئات الكينيين، قنابل الغاز المسيل للدموع، وشرطة مكافحة الشغب، وخطفوا جثمان مغن شعبيته كبيرة لمنع دفنه بسرعة طبقا لقواعد دفن جثامين المصابين بفيروس كورونا التي قال الحشد إنها لا تنطوى على احترام للمتوفى.
 
واحتشد المشيعون وجمهور بيرنارد أوبونيو، بينما اسمه الفني أبينى جاشيجا فى المقبرة ومنعوا تنظيم جنازة للمغني في مدينة كيسومو في غرب البلاد.
 
ومن تقاليد تلك المنطقة تنظيم جنازات كبيرة مكلفة لكن القواعد التي تم تطبيقها لدفن جثامين المتوفين بكوفيد-19 تتطلب دفن المتوفين خلال 24 ساعة بحضور خمسة فقط من أسرته.
 
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد الذي خطف الجثة من المقبرة وأودعها ثلاجة لحفظ جثث الموتى.
 
وتوفي أوبونيو (33 عاما) يوم 11 يونيو ، وقال شقيقه لصحيفة ديلي نيشن اليومية الكينية إن المغني كان يعاني من آلام حادة في الصدر والبطن وصعوبة في التنفس وكان يتقيأ دما.
 
ولم تذكر الحكومة أو الأسرة إن كان فحص أثبت إصابته بفيروس كورونا، وطلبت الاسرة من السلطات أسبوعا مهلة لتنظيم جنازة لائقة به.

بيرنارد أوبونيو

كينيا

مغنى مشهور

كورونا

أبينى جاشيجا

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