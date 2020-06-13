اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كيما: النزول باستهلاك الغاز لـ 900 متر مكعب لكل طن أمونيا بانخفاض 25%

السبت، 13 يونيو 2020 06:26 م
كيما: النزول باستهلاك الغاز لـ 900 متر مكعب لكل طن أمونيا بانخفاض 25% مصنع شركة كيما الجديد
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

‏كشفت شركة الصناعات الكيماوية "كيما"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم الانتهاء تماما من اختبارات الأداء لمصنع الأمونيا، حيث بلغت نسبة تحميل الأمونيا من  100% حتى 120%، بما يفوق الطاقة التصميمة للمصنع، فيما بلغت تحميل اليوريا بنسب تتراوح من 100% حتى 115%، وحتى 120% لوحدة التحبيب، لافتة أنه تم الحصول على معدلات استهلاك الغاز الطبيعي أقل من المعدلات المعيارية والتي تنص على أن كل إنتاج كل طن أكونيا يستهلك 1200 متر مكعب غاز طبيعي،  إلا نه خلال الاختبارات تم تسجيل أن إنتاج طن الامونيا يستهلك 900 متر مكعب غاز طبيعى .

وبحسب بيانات الشركة الرسمية حول التقييم النهائى للمصنع؛ فإنه تم الوصول إلى رفع إنتاج الأمونيا إلى 1320 طن في اليوم وإنتاج اليوريا 1750 طن، موضحة أنه  بتاريخ 7 أبريل 20 20 تم التعاقد مع مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث في العلوم الهندسية ، كلية الهندسة جامعة القاهرة كاستشاري فني لشركة كيما للقيام بمراجعة كافة الإجراءات الخاصة ‏بمراحل تنفيذ مشروع الامونيا واليوريا والمشروعات ذات الصلة وإصدار تقرير اكتمال المشروع .

وذكرت الشركة أنه تم إصدار التقرير بتاريخ 23 أبريل2020 وبتاريخ 26 أبريل 2020  تم التوقيع على شهادة القبول المبدئية لمصنع الأمونيا  واليوريا من جانب الشركة، موضحة أنه جاري التعاقد مع شركة تكنومينت الإيطالية  المنفذة للمشروع؛ للقيام بعملية التشغيل والصيانة لعلاقتها بالموردين وشركات الصيانة .

 


شركة كيما

القابضة الكيماوية

تمويل كيما 2

شركة تكنومينت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ430 ألف حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى أفريقيا تقترب من 230 ألف حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى أفريقيا تقترب من 230 ألف حالة

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ4 ملايين

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة