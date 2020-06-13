كيما: النزول باستهلاك الغاز لـ 900 متر مكعب لكل طن أمونيا بانخفاض 25%

كتب عبد الحليم سالم

‏كشفت شركة الصناعات الكيماوية "كيما"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم الانتهاء تماما من اختبارات الأداء لمصنع الأمونيا، حيث بلغت نسبة تحميل الأمونيا من 100% حتى 120%، بما يفوق الطاقة التصميمة للمصنع، فيما بلغت تحميل اليوريا بنسب تتراوح من 100% حتى 115%، وحتى 120% لوحدة التحبيب، لافتة أنه تم الحصول على معدلات استهلاك الغاز الطبيعي أقل من المعدلات المعيارية والتي تنص على أن كل إنتاج كل طن أكونيا يستهلك 1200 متر مكعب غاز طبيعي، إلا نه خلال الاختبارات تم تسجيل أن إنتاج طن الامونيا يستهلك 900 متر مكعب غاز طبيعى .

وبحسب بيانات الشركة الرسمية حول التقييم النهائى للمصنع؛ فإنه تم الوصول إلى رفع إنتاج الأمونيا إلى 1320 طن في اليوم وإنتاج اليوريا 1750 طن، موضحة أنه بتاريخ 7 أبريل 20 20 تم التعاقد مع مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث في العلوم الهندسية ، كلية الهندسة جامعة القاهرة كاستشاري فني لشركة كيما للقيام بمراجعة كافة الإجراءات الخاصة ‏بمراحل تنفيذ مشروع الامونيا واليوريا والمشروعات ذات الصلة وإصدار تقرير اكتمال المشروع .

وذكرت الشركة أنه تم إصدار التقرير بتاريخ 23 أبريل2020 وبتاريخ 26 أبريل 2020 تم التوقيع على شهادة القبول المبدئية لمصنع الأمونيا واليوريا من جانب الشركة، موضحة أنه جاري التعاقد مع شركة تكنومينت الإيطالية المنفذة للمشروع؛ للقيام بعملية التشغيل والصيانة لعلاقتها بالموردين وشركات الصيانة .