فيديو.. أسراب خفافيش تداهم منطقة الأسمية بالخانكة

القليوبية نيفين طه

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم ، انتشار عدد كبير من الخفافيش بمنطقة "الأسمية" بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، هاجمت الأهالي، وعدد من المنازل ، وطالب الأهالي بالقضاء عليها، خوفاً من أن تكون سببا في نقل الأمراض المعدية.

وأشار أحد الأهالي أن تلك الخفافيش خرجت من بيت مهجور بمنطقة الأسمية بالخانكة وكأنها أسراب كثيرة

من جانبه قال طلال ربيع نائب رئيس مجلس ومدينة الخانكة، أنه تلقى بلاغًا من أهالي منطقة "الأسمية"، بوجود منزل مهجور، به كمية كبيرة من الخفافيش، خرجت على هيئة أسراب بأعداد كبيرة.

وأضاف ربيع في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم الانتقال إلى مكان الواقعة، والتواصل مع أجهزة الطب البيطري بالمحافظة، للقضاء على تلك الخفافيش، وسيتم تطهير المنزل المهجور والمنطقة حتى القضاء عليها تماما.