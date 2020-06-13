فصل الكهرباء عن 7 مناطق فى الأقصر لمدة يومين لصيانة المحولات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، أنه بناءاً على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء لفصل بعض المناطق المتغذية من محطة محولات غرب الأقصر لإجراء بعض أعمال الوقاية الهامة بالمحطة، غدا السبت وبعد غد الأحد، من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة التاسعة صباحاً من نفس اليوم، حيث تشمل عملية فصل الكهرباء 7 مناطق بالبر الغربى.

وأضافت محافظة الأقصر، أنه تشمل تلك المناطق فصل التيار يومى السبت والأحد المقبلين ما يلى:- (المنطقة القبلية من قرية الضبعية من نجع العمارنة حتي سكة الغول - منطقة الفرشوطي بالكامل وجسر الـ 120 وأبو كلبة بحاجر الضبعية - منطقة العلاوات بالأقالته - منطقة حاجر الضبعيه بالكامل - منطقة البعيرات وحاجر الأقالته - منطقة حبشي والزمامي والملاحه والشيخ عامر بقامولا - منطقة السناينه بالقرنة)، وناشد قطاع توزيع كهرباء الأقصر، المواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بالفصل إتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ساعات الفصل.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، تشكيل لجنة للمرور على المشروعات القومية بمحافظة الأقصر، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمتابعة سير أعمال المشروعات القائمة، بهدف التأكد من إلتزام القائمين على هذه المشروعات بالإجراءات الوقائية والإحترازية لضمان عدم إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد COVID-19

وتابعت اللجنة فى أول جولاتها أعمال استكمال رصف طريق نصر الله – العشى، وكذلك متابعة أعمال مشروع محطة رفع العشى، وبحضور المهندس محمد ماهر الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد حمادة مسئول المحطات، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمرور والمتابعة المستمرة على الطرق المقرر رصفها والمشروعات الخاصة بالخطة الإستثمارية.