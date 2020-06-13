عودة جميع موظفى حكومة دبى إلى مقار عملهم غداً

إيمان حنا

يستأنف جميع موظفي حكومة دبي، غداً، تأدية مهام أعمالهم من مكاتبهم بنسبة 100%، وذلك تنفيذاً لأوامر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،وفق صحيفة البيان الإماراتية .

واستثني كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، ومن يعاني أمراضاً مزمنة، والموظفات الحوامل، ومن يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، ومن لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعون في المنزل ممن تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة من العودة للعمل في المكاتب.

ووزعت دوائر حكومة دبي إرشادات الوقاية في مختلف الأماكن من المداخل وفي المصاعد والمكاتب، وأماكن الانتظار، كما وفرت معقمات اليدين، وغرفة لعزل الموظف الذي قد تظهر عليه أية أعراض، وغرفة أخرى للمتعاملين في الدوائر التي تستقبل المتعاملين في مراكز الخدمة.

وكانت حكومة الإمارات أعلنت فى 7 يونيو الجارى زيادة نسبة الموظفين الموجودين في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية إلى 50 في المائة من المجموع الإجمالي للموظفين مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت حكومة الإمارات في قرار لها أن ذلك يأتي بعد عودة 30 في المائة من المجموع الإجمالي للموظفين في الجهات الاتحادية الأسبوع الماضي بنجاح، وفي إطار الجهود لتعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية.



وحدد القرار عدداً من الفئات التي يتم استثناء عودتها للعمل وتطبيق نظام العمل عن بُعد لها، والتي تشمل الحوامل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة، وحالات ضعف المناعة، وممن يعانون أعراضاً تنفسية مثل الربو، والسكري، وذلك وفق تقارير طبية معتمدة، إلى جانب الموظفين من فئة كبار السن، والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف الدراسي الـ9 فما دون، وممن لديهن أطفال في دور الحضانة، أو يرعين في المنزل من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.



