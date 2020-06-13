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عمدة لندن يحذر المتظاهرين: لن نتسامح مع الهجمات على الشرطة

السبت، 13 يونيو 2020 04:44 م
عمدة لندن يحذر المتظاهرين: لن نتسامح مع الهجمات على الشرطة عمدة لندن
كتب هيثم سلامة

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حذر صادق خان، عمدة لندن ، من هجوم بعض المتظاهرين على قوات الشرطة، موضحا أنه سيتم تنفيذ القانون حيالهم، كما أشار أن هناك جماعات متطرفة تحض على العنف وحث الابتعاد عنهم.

وكتب صادق خان، عمدة لندن، عبر حسابه بموقع تويتر:"هذا غير مقبول على الإطلاق. لن نتسامح مع الهجمات على الشرطة لدينا وسوف يشعر الجناة بالقوة الكاملة للقانون".

وأضاف:" من الواضح أن الجماعات اليمينية المتطرفة تسبب العنف والاضطراب في وسط لندن ، وأنا أحث الناس على الابتعاد".

وجاء التعليق ردا على فيديو، نشره الإعلامي ماتيو تومبسون، علق من خلاله قائلاً:" تتصاعد الأمور هنا بالفعل في ساحة البرلمان. إلقاء قنابل وقنابل دخانية على الشرطة. ويمكنك أن ترى كمتظاهر يضرب هاتفي من يدي وأنا أحاول تصوير المشاجرات".

يشار إلى أن صادق خان، عمدة لندن ، أعلن عن إزالة تماثيل  لعدد من الشخصيات من شوارع بريطانيا، وذلك على خلفية احتجاجات مستمرة ضد عنف الشرطة والعنصرية التي تجتاح العالم بعد مقتل جورج فلويد.

ونشر عمدة لندن، "فيديو" لمداخلة لايف عبر إحدى الفضائيات، وعلق قائلاً :" تم إزالة بعض تماثيلنا ومعالمنا في لندن لحمايتها من خطر التخريب أو أن يصبحوا نقاط وميض للسلوك العنيف. هذا هو نهج الحس السليم الذي اتخذه العمد السابقون أيضًا".

 

 


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بريطانيا

أوروبا

مظاهرات لندن

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