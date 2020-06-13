عمدة لندن يحذر المتظاهرين: لن نتسامح مع الهجمات على الشرطة

كتب هيثم سلامة

حذر صادق خان، عمدة لندن ، من هجوم بعض المتظاهرين على قوات الشرطة، موضحا أنه سيتم تنفيذ القانون حيالهم، كما أشار أن هناك جماعات متطرفة تحض على العنف وحث الابتعاد عنهم.

وكتب صادق خان، عمدة لندن، عبر حسابه بموقع تويتر:"هذا غير مقبول على الإطلاق. لن نتسامح مع الهجمات على الشرطة لدينا وسوف يشعر الجناة بالقوة الكاملة للقانون".

This is totally unacceptable. We will not tolerate attacks on our police and perpetrators will feel the full force of the law.



It is clear that far right groups are causing violence and disorder in central London, I urge people to stay away. https://t.co/4fzPEbwCQD — Mayor of London (gov.uk/coronavirus) (@MayorofLondon) June 13, 2020

وأضاف:" من الواضح أن الجماعات اليمينية المتطرفة تسبب العنف والاضطراب في وسط لندن ، وأنا أحث الناس على الابتعاد".

Police in full riot gear with shields now on the scene. More reinforcements arriving.



Crowd getting more and more riled up. But the police line is holding. @LBC @LBCNews pic.twitter.com/5hqD3gFVnE — Matthew Thompson (@mattuthompson) June 13, 2020

وجاء التعليق ردا على فيديو، نشره الإعلامي ماتيو تومبسون، علق من خلاله قائلاً:" تتصاعد الأمور هنا بالفعل في ساحة البرلمان. إلقاء قنابل وقنابل دخانية على الشرطة. ويمكنك أن ترى كمتظاهر يضرب هاتفي من يدي وأنا أحاول تصوير المشاجرات".

يشار إلى أن صادق خان، عمدة لندن ، أعلن عن إزالة تماثيل لعدد من الشخصيات من شوارع بريطانيا، وذلك على خلفية احتجاجات مستمرة ضد عنف الشرطة والعنصرية التي تجتاح العالم بعد مقتل جورج فلويد.

ونشر عمدة لندن، "فيديو" لمداخلة لايف عبر إحدى الفضائيات، وعلق قائلاً :" تم إزالة بعض تماثيلنا ومعالمنا في لندن لحمايتها من خطر التخريب أو أن يصبحوا نقاط وميض للسلوك العنيف. هذا هو نهج الحس السليم الذي اتخذه العمد السابقون أيضًا".