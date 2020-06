عمدة لندن يحذر المتظاهرين: لن نتسامح مع الهجمات على الشرطة

حذر صادق خان، عمدة لندن ، من هجوم بعض المتظاهرين على قوات الشرطة، موضحا أنه سيتم تنفيذ القانون حيالهم، كما أشار أن هناك جماعات متطرفة تحض على العنف وحث الابتعاد عنهم.

وكتب صادق خان، عمدة لندن، عبر حسابه بموقع تويتر:"هذا غير مقبول على الإطلاق. لن نتسامح مع الهجمات على الشرطة لدينا وسوف يشعر الجناة بالقوة الكاملة للقانون".

This is totally unacceptable. We will not tolerate attacks on our police and perpetrators will feel the full force of the law.



It is clear that far right groups are causing violence and disorder in central London, I urge people to stay away. https://t.co/4fzPEbwCQD