عمدة لندن: إزالة بعض التماثيل والمعالم لحمايتها من خطر التخريب

كتب هيثم سلامة

أعلن صادق خان، عمدة لندن ، إزالة تماثيل لعدد من الشخصيات من شوارع بريطانيا، وذلك على خلفية احتجاجات مستمرة ضد عنف الشرطة والعنصرية التي تجتاح العالم بعد مقتل جورج فلويد.

Some of our statues and monuments in London have been boarded up to protect them from risk of vandalism or becoming flash points of violent behaviour. This is a common sense approach that was taken by previous Mayors too. pic.twitter.com/DvUjhPM2Nx — Mayor of London (gov.uk/coronavirus) (@MayorofLondon) June 13, 2020

ونشر عمدة لندن، "فيديو" لمداخلة لايف عبر إحدى الفضائيات، وعلق قائلاً :" تم إزالة بعض تماثيلنا ومعالمنا في لندن لحمايتها من خطر التخريب أو أن يصبحوا نقاط وميض للسلوك العنيف. هذا هو نهج الحس السليم الذي اتخذه العمد السابقون أيضًا".



عمدة لندن

وأضاف :"حان الوقت للتوحد والعمل معا لمعالجة قضية العنصرية وعدم المساواة والتمييز في المملكة المتحدة وحول العالم".

وكانت عرضت فضائية "روسيا اليوم"، سابقا فيديو إزالة سلطات العاصمة البريطانية لندن تمثالا لتاجر العبيد روبرت ميليغان على خلفية الاحتجاجات ضد العنصرية التي أثارها مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة، واعتبرت السلطات أن التمثال لم يعد مقبولا بالنسبة للمجتمع المحلي.

جدير بالذكر أن روبرت ميليجان كان تاجرا بريطانيا، عاش في القرن الثامن عشر وكان يمتلك سفنا، وعمل في تجارة العبيد، كما كانت عائلته تمتلك مزارع لقصب السكر في جامايكا.