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عمدة لندن: إزالة بعض التماثيل والمعالم لحمايتها من خطر التخريب

السبت، 13 يونيو 2020 12:26 م
عمدة لندن: إزالة بعض التماثيل والمعالم لحمايتها من خطر التخريب عمدة لندن
كتب هيثم سلامة

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أعلن صادق خان، عمدة لندن ، إزالة تماثيل  لعدد من الشخصيات من شوارع بريطانيا، وذلك على خلفية احتجاجات مستمرة ضد عنف الشرطة والعنصرية التي تجتاح العالم بعد مقتل جورج فلويد.

ونشر عمدة لندن، "فيديو" لمداخلة لايف عبر إحدى الفضائيات، وعلق قائلاً :" تم إزالة بعض تماثيلنا ومعالمنا في لندن لحمايتها من خطر التخريب أو أن يصبحوا نقاط وميض للسلوك العنيف. هذا هو نهج الحس السليم الذي اتخذه العمد السابقون أيضًا".

عمدة لندن
عمدة لندن

وأضاف :"حان الوقت للتوحد والعمل معا لمعالجة قضية العنصرية وعدم المساواة والتمييز في المملكة المتحدة وحول العالم".

وكانت عرضت فضائية "روسيا اليوم"، سابقا فيديو إزالة سلطات العاصمة البريطانية لندن تمثالا لتاجر العبيد روبرت ميليغان على خلفية الاحتجاجات ضد العنصرية التي أثارها مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة، واعتبرت السلطات أن التمثال لم يعد مقبولا بالنسبة للمجتمع المحلي.

جدير بالذكر أن روبرت ميليجان كان تاجرا بريطانيا، عاش في القرن الثامن عشر وكان  يمتلك سفنا، وعمل في تجارة العبيد، كما كانت عائلته تمتلك مزارع لقصب السكر في جامايكا.

 


لندن

عمدة لندن

العاصمة البريطانية لندن

التماثيل

إزالة التماثيل

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