وأضاف البيان أن الحركة تحذر المتآمرين الذين يقفون وراء هذه الهجمات من أنهم ليس بوسعهم الاختباء من الأمة الأفغانية وأن يوم حسابهم ليس ببعيد عن كل جريمة اقترفوها في حق هذا الشعب.

وأردفت الحركة تقول إن هذه الهجمات القاتلة الممنهجة بدأت بالتزامن مع بدء الشعب الأفغاني اتخاذ خطوات في طريق عملية السلام .

ولم تدل الحركة بمزيد من التفاصيل أو التوضيحات في بيانها بشأن الجهة الاستخباراتية التي تقف وراء هذه الهجمات .