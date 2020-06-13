ضبط سيدة وعاطلين لاتهامهم باستدراج مواطن وسرقة سيارته بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من ضبط تشكيل عصابى سرقوا سيارة مواطن بعد استدراجه من أحد السيدات المشاركة فى الواقعة والتعدى عليه بالضرب.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم جمصة بورود بلاغ من (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بأنه حال تواجده بالسيارة قيادته وبصحبته إحدى السيدات، فوجئا بقيام شخصين مجهولين بالتعدى عليه بالسب والضرب بالأيدى "بدون إصابات"، وقاما بإنزاله من السيارة وهروب تلك السيدة واستيلائهما على السيارة كرهاً عنه وهروبهما.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة (عاملة بمطعم، زوجها - مُقيمان بدائرة قسم جمصة، عاطل "له معلومات جنائية" - مُقيم دائرة قسم أول المنصورة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم قرروا بسابقة الإتفاق فيما بينهم على إستدراج المجنى عليه، وسرقته وقيام المتهمة الأولى بالإتصال بالمجنى عليه، واستدراجه لمكان الواقعة، بينما قام المتهمان الآخران بالتعدى على المجنى عليه دون إصابات والاستيلاء على السيارة والهرب.

تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.