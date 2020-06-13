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صور.. حملات مكثفة لمكافحة انتشار الذباب والبعوض بالمحلة

السبت، 13 يونيو 2020 01:00 م
صور.. حملات مكثفة لمكافحة انتشار الذباب والبعوض بالمحلة حملة مكبرة لمكافحة انتشار الذباب والبعوض بالمحلة
الغربية – مصطفى عادل

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شن حى ثان المحلة برئاسة المحاسب محمد عبد الغني رئيس الحى، حملة مكبرة لمكافحة انتشار الذباب والبعوض بشوارع المدينة نطاق الحى، بالتنسيق مع الإدارة الصحية أول المحلة، بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

كانت شكاوى قد تعددت من أهالى مدينة المحلة، بانتشار الذباب والبعوض بصورة كبيرة، وتم تشكيل حملة مكبرة لمكافحة انتشار الذباب والبعوض، بالتنسيق مع الإدارة الصحية، وقامت سيارة المكافحة بالمرور فى شارع البحر الرئيسي، ومنشية البكرى، وسكة زفتى، وكورنيش بحر شبين، والجمهورية.

من ناحية أخرى، واصل حى أول طنطا بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب عادل داود رئيس الحى، أعمال حملة النظافة المكبرة بمساكن الأوقاف بمنطقة العجيزي، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لرفع تراكمات القمامة وتطهير المنطقة، بعد تعدد الشكاوى المتكرره من اهالى المنطقة بانتشار اكوام القمامة والحشائش، وانتشار الذباب والبعوض.

شارك فى الحملة معدات جهاز النظافة بالحى ومجلس المدينة، وخلال الحملة تم رفع مخلفات القمامة بكميات كبيرة، ونقلها للمدن الصحي، كما تم تطهير المنطقة ومداخل العمارات.

من ناحية أخرى، تابع المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وبرفقته المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة، بدء أعمال تطوير البوابة الرئيسية لمدخل مدينة المحلة، ووضع الأساسات الخاصة بالبوابة، وذلك ضمن أعمال التطوير بمدينة المحلة الكبرى، بالاشتراك مع المحاسب تامر خليل والقبطان شريف العربى ضمن المشاركة المجتمعية من أبناء مدينة المحلة.

وذلك ضمن توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية وإشراك المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للارتقاء بمستوى الخدمات على مستوى المحافظة حفاظا على الصالح العام.

على الجانب الأخر اعلن  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن استمرار أعمال تركيب بوابات التعقيم الذاتية بمقار لجان الثانوية العامة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال ماراثون الثانوية العامة.

 

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