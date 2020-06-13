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صحة إقليم كردستان بالعراق تحذر من ارتفاع وفيات المصابين بكورونا

السبت، 13 يونيو 2020 12:02 م
صحة إقليم كردستان بالعراق تحذر من ارتفاع وفيات المصابين بكورونا تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
بغداد (أ ش أ)

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حذرت وزارة صحة إقليم كردستان بالعراق اليوم السبت، من ارتفاع وفيات المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الموجة الحالية أسرع انتشاراً، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن وزير الصحة سامان برزنجى، قوله: إن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 2005 حالات، توفي منهم 38 حالة، وشفي 600 حالة، مضيفا أن الموجة الحالية أسرع انتشاراً.

وفيما يتعلق بأوضاع المصابين، أكد برزنجي أن هناك اختلافاً في أوضاعهم، فثمة إصابات خفيفة ومتوسطة، وهنالك حالات شديدة الصعوبة، وأوضاع أولئك المصابين غير مستقرة، موضحا أن ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا يأتي في وقت يعاني فيه إقليم كردستان من نقص في عدد المستشفيات، واللوازم الطبية.

وكان وزير الصحة فى إقليم كردستان العراق سامان برزنجي قال الأحد الماضى، إن الموقف الوبائى لفيروس كورونا فى الإقليم خرج عن السيطرة، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا مخيفا في عدد الإصابات، وازدياد كبير في عدد حالات الوفاة، وأضاف برزنجي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للأنباء - أن الأوضاع الصحية في الإقليم خطيرة، داعيا جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية، واتّباع نظام الحماية الذاتية، والابتعاد عن التجمعات، والتعاون مع الفرق الصحية.

 

 

 

كورونا

فيروس كورونا

كردستان

صحه كردستان

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