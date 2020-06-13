اليوم السابع
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شعبة الملابس: 350 مصنع ملابس ينتجون كمامات قماش بأسعار تبدأ من 10 جنيه

السبت، 13 يونيو 2020 09:00 ص
شعبة الملابس: 350 مصنع ملابس ينتجون كمامات قماش بأسعار تبدأ من 10 جنيه مصنع كمامات
كتب هانى الحوتى

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قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن اتجاه مصنعي الملابس حالياً على إنتاج الكمامات القماش لتشغيل المصانع والحفاظ على العمالة في الوقت نفسه، وذلك بنفس المواصفات التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة، مرجحاً أن عدد المصانع العاملة على إنتاج الكمامات نحو 350 مصنع يتراوح إنتاج المصنع الواحد بين 10-30 ألف كمامة يومياً، بأسعار تبدأ من 10 إلى 12 جنيه، ومصنعة بقطن بنسبة 100% ويمكن غسلها 25 مرة.
 
وأرجع "حسن"، سبب اتجاه مصانع الملابس إلى إنتاج الكمامات القماش، لسببين وهما أولا تراجع أحجام المبيعات بشكل مسبوق مما أدى إلى تكدس المخازن بالملابس، وثانياً تشغيل العمالة في المصانع مما يساهم في تقليل تكلفة المصانع نتيجة الأوضاع الحالية، لافتا إلى أن المصنعين يبيعون الكمامات بأسعار التكلفة لمساعدة المستهلك في تخطي جائجة كورونا وتحريك عجلة التصنيع.
 
 
وأكد "حسن"، استمرار حالة الركود بمبيعات محلات الملابس الجاهزة، وهو ما دفعها إلى إطلاق عروض وتخفيضات لتنشيط المبيعات، أبرزها عروض قطعة مجانية مقابل شراء قطعة أو قطعتين من الملابس، مضيفا بدأنا أوكازيون داخلي بين المحلات لمواجهة الركود، وليس أوكازيون رسمي، ونأمل تحسن المبيعات خلال الأيام المقبلة مع تقليل ساعات حظر حركة المواطنين.
 
وسبق أن حددت وزارة الصناعة، شروط إنتاج الكمامات القماش وهي أن تغطي الكمامة العازلة الأنف والفم والذقن بالكامل، وأن تتكون الكمامة من عدة طبقات بحد أدنى طبقتين، على أن تراعي أحكام المقاس على وجه المستخدم، كما تتضمن الشروط، أن تكون هذه الكمامة مصنوعة من خيوط معينة تحقق الأمان والسلامة للمستهلك بحيث تكون خالية من الوبرة، وذلك منعا لتعرض الجهاز التنفسي لمشاكل صحية، وأنه يمكن غسل الكمامة 25 مرة ويجب على المنتج أن يضع على غلاف الكمامة طريقة استخدامها.
 
كما اشترطت الوزارة وضع الاسم والعلامة التجارية لتحديد هوية المصنع التي صنعت فيه الكمامة، والتوضيح أن هذا المنتج ليس منتج طبي يعني يسمح فقط للمواطن السليم بارتدائه وليس لمصابي كورونا أو القطاع الطبي.
 

شعبة الملابس

مصانع ملابس

كمامات قماش

كمامات

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