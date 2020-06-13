شرطة دبى تعلن جاهزيتها للعمل من المكاتب 100% من الغد واتجاه لتعديل فى الوظائف

وكالات

قال مدير عام الموارد البشرية بشرطة دبي العميد الدكتور صالح عبدالله مراد عبدالله، إن شرطة دبي تحرص على تنفيذ تعليمات المجلس التنفيذي، ولجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، ودائرة دبي للموارد البشرية، فيما يخص تهيئة البيئة الآمنة للعمل.

وذكرت صحيفة الرؤية أن شرطة دبي على أتم الاستعداد لاستقبال موظفيها بدءاً من غد الأحد، بنسبة 100% في مقار العمل بالمكاتب، وتم تجهيز كل الإرشادات اللازمة لدخول الموظفين المكاتب بكل سلاسة، وتخصيص المعقمات في كل الإدارات، وتوفير الإرشادات على الأرضيات والجدران، وإعداد ترتيب مخصص للمكاتب يضمن التباعد الجسدي للموظفين.

ونوَّه بأنه تم تجهيز بورشورات توعوية لتوزيعها على الموظفين عند الدخول للإدارات، وأخرى وضعت على المكاتب، ورسالة توعوية ترحيبية بالموظف بمجرد أن يفتح جهاز الكمبيوتر على مكتبه تتضمن الإجراءات الوقائية، بضرورة الحفاظ على التباعد الجسدي ولبس الكمامة وإجراء الاجتماعات من خلال برامج التواصل المرئي «السكايب»، وعدم التجول بين المكاتب والاكتفاء بالتحاور بين الموظفين عبر الهواتف.

ويدعو عبدالله المراجعين لمراكز إسعاد المتعاملين والاستقبال الخارجي إلى ضرورة استخدام تطبيق شرطة دبي والموقع الإلكتروني الخاص بها للحصول على كافة الخدمات دون الحاجة لتكبد عناء الحضور، باستثناء بلاغات وحوادث تتطلب الحضور إلى مركز الشرطة، مشيراً إلى أن كل مراكز الشرطة وخدمة المتعاملين مهيأة لاستقبال الجمهور وحماية الموظفين والمراجعين أيضاً، عبر الإرشادات التي تؤكد على التباعد الاجتماعي ووضع المعقمات ووجود نوافذ الحماية منذ لحظة دخول المراجع وحتى خروجه.