اليوم السابع
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خالد صلاح
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شرطة دبى تعلن جاهزيتها للعمل من المكاتب 100% من الغد واتجاه لتعديل فى الوظائف

السبت، 13 يونيو 2020 10:35 م
شرطة دبى تعلن جاهزيتها للعمل من المكاتب 100% من الغد واتجاه لتعديل فى الوظائف قائد عام شرطة دبى
وكالات

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قال مدير عام الموارد البشرية بشرطة دبي العميد الدكتور صالح عبدالله مراد عبدالله، إن شرطة دبي تحرص على تنفيذ تعليمات المجلس التنفيذي، ولجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، ودائرة دبي للموارد البشرية، فيما يخص تهيئة البيئة الآمنة للعمل.
 
وذكرت صحيفة الرؤية أن شرطة دبي على أتم الاستعداد لاستقبال موظفيها بدءاً من غد الأحد، بنسبة 100% في مقار العمل بالمكاتب، وتم تجهيز كل الإرشادات اللازمة لدخول الموظفين المكاتب بكل سلاسة، وتخصيص المعقمات في كل الإدارات، وتوفير الإرشادات على الأرضيات والجدران، وإعداد ترتيب مخصص للمكاتب يضمن التباعد الجسدي للموظفين.
 
ونوَّه بأنه تم تجهيز بورشورات توعوية لتوزيعها على الموظفين عند الدخول للإدارات، وأخرى وضعت على المكاتب، ورسالة توعوية ترحيبية بالموظف بمجرد أن يفتح جهاز الكمبيوتر على مكتبه تتضمن الإجراءات الوقائية، بضرورة الحفاظ على التباعد الجسدي ولبس الكمامة وإجراء الاجتماعات من خلال برامج التواصل المرئي «السكايب»، وعدم التجول بين المكاتب والاكتفاء بالتحاور بين الموظفين عبر الهواتف.
 
ويدعو عبدالله المراجعين لمراكز إسعاد المتعاملين والاستقبال الخارجي إلى ضرورة استخدام تطبيق شرطة دبي والموقع الإلكتروني الخاص بها للحصول على كافة الخدمات دون الحاجة لتكبد عناء الحضور، باستثناء بلاغات وحوادث تتطلب الحضور إلى مركز الشرطة، مشيراً إلى أن كل مراكز الشرطة وخدمة المتعاملين مهيأة لاستقبال الجمهور وحماية الموظفين والمراجعين أيضاً، عبر الإرشادات التي تؤكد على التباعد الاجتماعي ووضع المعقمات ووجود نوافذ الحماية منذ لحظة دخول المراجع وحتى خروجه.
 
وكشف مدير عام الموارد البشرية بشرطة دبي العميد الدكتور صالح عبدالله مراد عبدالله، أن الموارد البشرية في شرطة دبي بصدد مراجعة كافة الوظائف والأوصاف الوظيفية، لتحديد نوعية الوظائف التي تصلح للاستمرار في العمل عن بُعد بالمستقبل، والوظائف التي تتطلب حضوراً بمقر العمل طوال الوقت، وأيضاً التي يمكن إلغاؤها.
 
وأكد  أنه ثبت خلال أزمة كورونا أن بعض الوظائف بحاجة لإعادة النظر فيها، بإلغائها أو خصخصتها أو نقلها إلى دوائر أخرى تقوم بنفس العمل عبر نقل الاختصاص، لافتاً إلى أن برامج الخصخصة التي يتم فيها الاستغناء عن الموظفين تترافق مع نقل كفالتهم إلى الشركات التي ستنفذ المشاريع المعتمدة. 
وأضاف عبدالله أن الوظائف التي يتم استغلالها في العمل عن بُعد، ستقوم شرطة دبي بإعداد آلية معينة تحدد أهدافها وكيفية قياس الأداء والترقية عبر إيجاد نظام واضح للعمل «أونلاين».
 
وأفاد بأن الخطط المستقبلية الموضوعة ستُنفَّذ على 3 مراحل، هي: المدى القصير، والمتوسط، والبعيد، مؤكداً أنه لا توجد أي خطة للاستغناء أو تسريح أي موظف في شرطة دبي بسبب الأزمة الحالية، بل ما تزال هناك حاجة لضم موظفين عسكريين لمواكبة التوسع الذي ستشهده شرطة دبي من افتتاح مراكز شرطية جديدة ذكية وعادية، مثل مركز شرطة الخوانيج الذي سيفتتح خلال هذا العام، إضافة إلى مراكز إسعاد متعاملين جديدة.

 


شرطه دبى

الامارات

العودة للعمل

كورونا

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